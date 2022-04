Když obyvatelé Litvínova vyhodí do pouličních kontejnerů olej ze smažení řízků, kelímky od jogurtů nebo posmrkaný kapesník, podpoří výrobu paliv a plastů v chemičce vzdálené dva kilometry od města. Nový recyklační systém má fungovat do deseti let. Litvínovské zastupitelstvo jednohlasně schválilo memorandum o spolupráci se skupinou Orlen Unipetrol, která ve své modernizované továrně v Záluží hodlá průmyslově zpracovávat odpadky z místních domácností.

„Je to určitě budoucnost a město Litvínov by nemělo zůstat pozadu,“ prohlásila starostka Kamila Bláhová.

Ambiciózní plán je oboustranně výhodný. Chemička získá od blízkého města materiál, který zčásti nahradí ropu, a Litvínov najde pro své smetí využití ještě před zánikem skládek v roce 2030.

Memorandum souvisí se změnou odpadového hospodářství v Litvínově. Město začne v lednu 2023 smetí svážet samo prostřednictvím svých technických služeb, které si pro to budují zázemí v Hamru. Dalším zásadním úkolem bylo najít zařízení, kde by odpadky končily. Partnerská chemička, která masivně investuje do zelených technologií, se přímo nabízela.

„Naše záměry se protkávají a našli jsme společnou řeč. Nejdůležitější je, že touto spoluprací bychom mohli naplnit smysl cirkulární ekonomiky a hospodárným nakládáním s odpady méně zatěžovali životní prostředí,“ řekl jednatel Technických služeb Litvínov Petr Řeháček.

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol je stále závislá na fosilních surovinách a získání cenných látek z odpadu ji může posunout vpřed. „Ve skupině nyní velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom vytipovali optimální technologickou cestu,“ informoval expert na chemickou recyklaci Robert Suchopa z Orlen Unipetrol. Nyní existují tři možná řešení – buď si chemička vyvine vlastní technologie využitelné v průmyslovém měřítku, nebo si je koupí či najde externího zpracovatele odpadu.

Z ovzduší zmizí tuny oxidu uhličitého

Využívání odpadů z Litvínova má začít v roce 2024, kdy jako první přijdou na řadu separované jedlé oleje a tuky. V dalších letech má následovat většina vyhozených plastů a nakonec běžný směsný odpad, který nyní končí na skládce. Chemička nic nespálí, ale vytvoří hmotu vhodnou pro výrobu paliv či umělých hmot. Ty by byly kvalitou srovnatelné s plasty, které ještě nebyly recyklovány a dělají se z nich třeba mobily nebo boxy na jídlo. Plánovaný recyklační koloběh na Litvínovsku navíc zabrání vypuštění 150 tun oxidu uhličitého do ovzduší.

Vedení Litvínova představilo záměr Svazku obcí v regionu Krušných hor a sedm vesnic se chce předběžně zapojit. Pokud dojde k dohodě, litvínovští popeláři by pro odpad zajížděli i na venkov. V Hamru má v roce 2024 vzniknout třídicí linka s možností dalšího rozšíření.

Litvínované se budou s chystanou novinkou teprve seznamovat. „Rozhodně je to dobrý krok. Jakýkoliv ekologický pokus pomůže snížit množství odpadů, které vytváříme,“ sdělila 34letá Lucie z Osady, která recyklaci fandí a na procházkách sbírá exkrementy po svém psovi. Zatímco odborníci připravují recyklační řetězec, pro obyvatele je zatím klíčovým tématem pořádek ve městě. Část Litvínovanů si totiž v minulosti stěžovala na nevyvážené popelnice a rozfoukané smetí. „Popelnice jsou tady pravidelně přeplněné a asi by jich mělo být víc. Je ale fakt, že lidi vyhazují ven i nábytek,“ upozornila jedna z obyvatelek ulice Valdštejnská na to, že čistota ve městě závisí nejen na svozové firmě.

O co jde

Do chemičky v Záluží u Litvínova proudí ropovodem Družba ruská ropa. Globální změna klimatu, ekologické zákony a nově i vpád Ruska na Ukrajinu nutí chemiky hledat alternativu. Už v roce 2020 oznámili, že chtějí v Záluží recyklovat plasty. Loni zprovoznili testovací pyrolýzní jednotku na chemické zpracování umělohmotného odpadu. Výzkum jeho termického rozkladu za vysokých teplot a zkoušky zavádění do běžné výroby mají trvat celkem tři roky. Vytříděné plasty z litvínovských popelnic se během pyrolýzy změní na kapalné uhlovodíky, které se dají znovu použít k výrobě základních chemikálií. Z těch pak v továrně vzniknou nové plasty nebo se přidají do ropy, aby se zvýšila produkce benzinu a nafty.