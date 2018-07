Ředitel Českých drah Krtek: Přeplněných vlaků se nebojím, ale místenku si kupte

Jak ale v rozhovoru pro Deník říká generální ředitel ČD Pavel Krtek, slevu poskytnou na všech spojích, přestože by si ČD mohly vybrat, kde ano, a kde ne. „Cestujícím každopádně doporučujeme více než kdy dříve, aby si kupovali místenky,“ apeluje generální ředitel Českých drah.

Vejdu se od září do vlaku, nebo už budou plné až po střechu?

Myslím, že se vejdete. Když tento nápad vznikal, volali mi kvůli tomu z Úřadu vlády s tím, že uvažují o zavedení slevy pro studenty a seniory, aniž by museli „jít přes pokladnu“. Tehdy jsem upozornil na slovenský příklad, kde stoprocentní slevu zavedli a přiznávají, že to pro ně byl velký problém. Došlo k nárůstu cestujících, ale chyběly jim vozy.

Takže jste to politikům vymluvil?

Tak bych to určitě neřekl. Můj názor byl jen jeden z „poradních hlasů“. V návrhu nakonec bylo, že stát poskytne „výraznou slevu“. Nám slevy nevadí, protože už dnes od státu dostáváme úhradu za slevu pro studenty a seniorům poskytujeme zlevněné jízdné ve vlastní režii. Takže technicky jsme na nový systém připraveni. Myslíme si, že by nám to mohlo vylepšit výsledky regionální dopravy, která nám v poslední době stagnuje. V případě studentů to bereme i jako otázku image – jsou to naši potenciální budoucí platící zákazníci či zaměstnanci. Nutností ale bude, aby obě skupiny cestujících měly vydanou jízdenku.

Pokaždé, když pojedou?

Ano. Buď z mobilní aplikace, kamenné pokladny, nebo někde i od průvodčího vlaku. Bez toho bychom to státu nedokázali vyúčtovat. Chyběla by evidence.

Čím se obě skupiny zákazníků budou na pokladně či průvodčímu prokazovat?

Bude to velmi jednoduché. Děti a mládež od 6 do 15 let nebudou nárok na slevu prokazovat vůbec, stačí o ni požádat při nákupu jízdního dokladu. Od 15 do 18 let pak budou předkládat osobní průkaz s fotografií a datem narození. Nejčastěji asi půjde o občanský průkaz. Žáci a studenti ve věku 18 až 26 let předloží ISIC kartu nebo žákovský průkaz podobný jako doposud. No a důchodci od 65 let zase osobní průkaz, například občanský průkaz nebo pas.

Vláda dopravcům umožnila, aby si sami určili i spoje, na které 75procentní sleva platit nebude. Využijete toho, abyste regulovali počet zákazníků v exponovaných časech?

Hodně jsme o tom diskutovali uvnitř firmy, ale nakonec jsme se rozhodli, že ne. Slevu poskytneme na všechny spoje. Omezení by způsobovalo chaos a v konečném důsledku by nám to kazilo reputaci. Snažíme se o to, abychom nebyli vnímáni jako nepružný dinosaurus z 80. let, a tohle by byl ten případ.

Přesto: nebojíte se přeplněných vagonů, které v konečném důsledku mohou odradit „řádné“ zákazníky platící plnou cenu?

Nebojím, ale nebudu zastírat, že určitou obavu mám u dálkové dopravy. U některých spojů, typicky třeba Praha – Brno, jsme už teď na hraně jejich kapacity. Ale jak říkám – důležité je, že aspoň něco málo budou senioři a studenti připlácet. Tím je daná motivace někam jet, či ne. Očekáváme přitom nárůst hlavně u seniorů, protože studenti jezdí už dnes, a to jak s námi, tak s konkurencí. Cestujícím každopádně doporučujeme více než kdy dříve, aby si kupovali místenky. Místenka je ve většině vlaků zdarma při nákupu na e-shopu.

Dělali jste si průzkum, jaké konkrétní spoje budou od září obsazenější než dnes?

Máme na to zpracovanou analýzu. Patří tam samozřejmě dálkové spoje do Prahy, Brna či Ostravy, kde si musíme připravit zálohové vozy a rovnou na to musíme myslet při uvažovaných nákupech vozového parku.

Ale protože budeme od státu dostávat finanční kompenzace, tak to pro nás není finanční ztráta. Slabé místo celého systému vidím spíše v některých městech, kde je překryv MHD a vlaků. Železnice v některých městech supluje přetíženou MHD, ale na rozdíl od vlaků v MHD se 75procentní sleva nebude uplatňovat.

Jinak řečeno, vy se bojíte, že lidé budou šetřit a místo MHD tam, kde to jde, pojedou vlakem?

Ano, pro někoho to bude výhodnější, než si kupovat třeba denní jízdenku MHD. Bohužel příměstská vlaková doprava je i bez toho už teď na hraně svojí kapacity. Snažíme se soutěžit nové vozy, ale to nejde vyřešit ze dne na den.

Navíc jsme limitováni délkou nástupišť, která neumožňují řetězit velké množství vozů. Otázkou je i kapacita infrastruktury, která je třeba kolem Prahy už na hraně, a není tak možné další zahušťování spojů. Pořád se ale domnívám, že slevy na vlaky nebudou tím největším úskalím chystaných slev.

Kde to tedy bude drhnout?

Myslím, že ne všechny kraje jsou připraveny na systém slev, které budou proplácet autobusovým dopravcům. Jejich trh je hodně fragmentovaný, operují tu desítky autobusových firem, které mají smlouvy s kraji, a jejich vykazování počtu přepravovaných seniorů a dětí bude velmi složité.

Na pozadí všeho navíc probíhá debata dalších dopravců: když se budou kompenzovat vlaky a autobusy, proč ne třeba lodní doprava na Vltavě a Labi nebo taxíky či letecká doprava nad územím Česka? Možná trochu přeháním, ale mohou tu vzniknout i závažné právní otázky a podněty na úřad pro hospodářskou soutěž, aby ten určil, kde je hranice slev a komu je ještě proplácet.

Slevy měly původně platit už od června, nakonec jsou přesunuty na září. Může se to ještě odložit?

Zahájení platnosti slevy je na státu, který ji vyhlašuje. K posunutí na 1. září došlo z podnětů některých dopravců a organizátorů integrovaných dopravních systémů, kteří by původní termín nestíhali, ale České dráhy jsou na zavedení slev připravené.

České dráhy v poslední době stagnují v regionální dopravě, počty zákazníků tam moc nerostou, na rozdíl od rychlíků. Navíc v příštím roce vyprší velká část smluv s kraji a budou se vypisovat nové tendry. Co po vás kraje žádají? Nové vlaky? Levnější provoz než dosud?

Je to takový mix mnoha požadavků, každá samospráva chce něco trochu jiného. V roce 2019 většina smluv vyprší, byť část zůstane zachována až do roku 2023, protože se vozidla nakupovala za peníze EU. Celkově to ale není jednoduché.

Pro srovnání: devítimilionové Rakousko a jejich dráhy jednají jen se sedmi objednavateli, a navíc organizování regionální dopravy tam zůstalo na ministerstvu. My jednáme se 14 kraji. Rád bych ale řekl, že konec starých smluv nelze brát jako problém pro ČD. Vnímáme to jako příležitost k nastavení nových obchodních vztahů, k rozšíření služeb a impulz pro další modernizaci vozidel.

Jak se tedy regionální vlády tváří na jednání, která už běží?

Rozdělil bych to na třetiny. Asi třetina krajů je nám nakloněna a možná by objednávku provedla i napřímo, druhá třetina krajů chce soutěžit nebo nám není moc nakloněna. A poslední část jsou kraje, kde nám připadá, že ještě nemají koncepci a rozhodnutí odkládají na pozdější čas. Domnívají se, že rozhodnutí o železnici je až za dlouho, ale není. Organizace vlakové dopravy je složitá věc a rok je krátká doba.

Evidentně si ale věříte, že budete v krajích jezdit i po roce 2019, protože jste začali poptávat nové soupravy za šest miliard a k tomu další elektrické lokomotivy. To byste přece nedělali, kdybyste nečekali úspěch, ne?

Většina krajů logicky požaduje nové elektrické nebo dieselové bezbariérové jednotky. Poptávat je musíme už nyní, protože tím zkrátíme dobu jejich uvedení do provozu, pokud podepíšeme s kraji smlouvy na další období.

Jestliže k dohodě nedojde, nová vozidla nekoupíme. Ale připraveni být musíme. Kdybychom začali soutěžit nové vlaky až po podpisu smluv s kraji, dostaneme je nejdříve za dalších 4 až 5 let. Takto dobu nasazení nových vlaků zkrátíme nejméně o rok, po který podobné tendry trvají.

Kolik za regionální vlaky utratíte celkem?

To je složitější. V Operačním programu Doprava 2, ze kterého lze čerpat evropské peníze na obnovu železniční dopravy v krajích, je dnes asi 7,5 miliardy korun. Žádosti na tuto částku už jsou podány a ty prostředky se už nyní ukazují jako nedostatečné.

Kraje i my jsme navrhovali, aby se tento fond navýšil alespoň na 18 miliard, což se nestalo. Stejně by to ale nestačilo, když totiž sečtu požadavky všech krajů na nová vozidla, tak to vychází na 35 až 40 miliard korun v horizontu příštích deseti let.

Takovou částku jen na lokální vlaky asi těžko dostaneme. To přece musí vědět i kraje, ne?

Vědí, ale získat co největší podíl peněz z EU je pro kraje klíčové i z jiného důvodu. Když dostanete 85 procent na pořízení vlaku od EU a zbylých 15 doplatíme my, tak České dráhy krajům jako objednavatelům účtují menší odpisy – jen těch 15 procent z pořizovací ceny nového vlaku.

V důsledku toho pak kraje platí za zajištění železniční dopravy o dost méně. Bez peněz z EU krajům můžeme nabídnout, že nové vlaky pořídíme za vlastní peníze, které si půjčíme. Na to ale musíme mít dostatečně dlouhou smlouvu s krajem na provozování dopravy, a i tak je cena za kilometr logicky daleko vyšší, když účtujete sto procent odpisu vlaku.