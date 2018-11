Šéf Finanční správy Janeček požádal o odvolání. Kvůli zajišťovacím příkazům

Bezpečnost hranice USA s Mexikem by mohlo posílit 15 tisíc vojáků. Chce je tam poslat americký prezident Donald Trump. Obává se totiž migrantů ze zemí Střední Ameriky, kteří mají namířeno do Spojených států. Migrační politika je jeho prioritou před volbami do Kongresu, které proběhnou příští týden.