/ROZHOVOR/ Jiří Černý je ředitelem závodu Škoda Auto v Kvasinách. Ten vyrábí vlajkovou loď Škody – model Superb i obě SUV značky Karoq a Kodiaq. O všechna tato tři auta mají zákazníci obrovský zájem, stejně jako o čtvrtý zde vyráběný typ – Seat Ateca.

V loňském roce jste dokončili rozsáhlé investice do závodu. Co konkrétně se uvádělo do provozu?

Úplně poslední byla do nového Centra kvality. To původní muselo ustoupit rozšiřující se výrobě. Momentálně se tam třeba připravují procesy na kontrolování kvality při výrobě aut s elektrickým pohonem. Ty začneme vyrábět již během letošního roku. Kromě toho jsme dokončili novou jídelnu, šatny pro zaměstnance nebo vzdělávací centrum. Ty zásadní investice, jako třeba novou svařovnu, jsme ovšem uskutečnili již v předcházejících letech.

Loni jste vyrobili 310 tisíc aut, což je historický rekord. Bude produkce ještě dále růst?

Nyní jsme po technické stránce na vrcholu naší kapacity. I v dalších letech tedy plánujeme výrobu kolem této třísettisícové hranice.

Na auta, která zde vyrábíte, jsou ze všech škodováckých modelů nejdelší čekací lhůty. Nebylo by tedy řešením například vzdát se výroby španělského vozu Seat Ateca?

Seat Ateca budeme vyrábět i v dalších letech. Minimálně do té doby, dokud bude trvat životní cyklus aktuální generace. Určité změny ale nastanou zhruba v roce 2023. I v médiích se již objevily informace o tom, že souběžně s další generací Škody Superb se bude v Kvasinách vyrábět i Volkswagen Passat. Produkce Škody Karoq a Seatu Ateca tak bude nejspíše přemístěna do jiné lokality. Zatím si vypomáháme tím, že Karoq se vyrábí už i v Mladé Boleslavi a v Osnabrücku.