Na možnosti rozdělit nynější systém se loni na podzim shodla důchodová komise. Z nového nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků.

Ministryně práce před deseti dny představila tři varianty s označením spravedlivá, technická a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.

Podle rozpočtové rady žádná z variant neřeší udržitelnost penzí, nebo ji do budoucna ještě zhoršují. Varianta úsporná potvrzuje, že při zachování důchodového věku a daní a odvodů se penze a jejich poměr ke mzdě v budoucnu sníží. Technická varianta by sice zajistila lepší srozumitelnost a přehled o výdajích, ale řada lidí by si nepolepšila. Spravedlivá varianta by pak výrazně zvedla náklady a zhoršila udržitelnost, shrnula rada.

"Prezentované návrhy zatím nepřináší systémové řešení udržitelnosti důchodového systému v České republice… Jakékoliv zvyšování výdajů bez definování nových příjmů, redukce jiných výdajů či změny jiných parametrů jako věk odchodu do penze by problém ještě prohloubilo," uvedla NRR.

Omezený prostor pro fiskální politiku

Dopad by se podle ní neprojevil až ve 30. letech po nástupu silné generace 70. let do důchodu, ale už za tři roky ve zpřísnění střednědobého rozpočtového cíle, tedy nejvyšší možné hranice strukturálního deficitu Česka. Omezil by se tak prostor pro aktivní fiskální politiku v době hospodářských problémů, podotkla rada.

Podle ní by se reforma důchodů neměla dělat tak, že se příjmy zajistí dodatečně. "Fázové reformy, kdy jsou nejprve zvyšovány výdaje a následně se mají řešit příjmy či úpravy systému, které mají budoucí výdaje redukovat, zpravidla končí pouze - populárním - zvyšováním výdajů," uvedla NRR s tím, že se změnou penzí by se měl současně přijmout balík příjmových opatření.

Úpravy by se neměly týkat jen části placené z rozpočtů, ale také "posílení úrovně" spoření na stáří.

Rada vidí v případném rozdělení systému i výhody. Podle ní by se otevřel prostor pro snížení sazby odvodů a změny složení daňového břemene, takže by se mohlo snížit daňové zatížení práce. Záleželo by ale na tom, jaké daně by se pro pokrytí výdajů na základní penze z nultého pilíře zvyšovaly. Důchodový systém by se také zjednodušil a lidé by znali výši své budoucí penze.