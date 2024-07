Systém důchodového pojištění se postupně dostává do stále větších schodků. Zatímco ještě před dvěma lety ke konci května podle ministerstva financí jeho výdaje převažovaly nad příjmy o 6,81 miliardy korun, letos to za pátý měsíc roku bylo již bezmála o 30 miliard korun. Loni byl květnový schodek jen o málo nižší než letos a za celý loňský rok skončil systém v minusu 72,79 miliardy korun. Tomu, aby se propad nezvyšoval do nekonečna, by měla zabránit vládou schválená reforma důchodů.

Příjmy systému důchodového pojištění tvoří zejména pojistné. Kromě toho také penále a pokuty v případě jeho špatného placení. Jeho výdaje se potom vynakládají zejména na dávky důchodového pojištění, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. „S růstem mezd se zvyšují i výdaje na dávky důchodového systému, které se od mezd odvíjí. Vliv má také demografický trend stárnutí populace,“ připomínají v komentáři ke statistikám publikovaným na stránkách ministerstva financí jeho úředníci. Mezi výdaje přitom započítávají i náklady na správu systému.

Ideální je, když systém na konci roku skončí vyrovnaně anebo s mírným přebytkem. V uplynulých dvou dekádách tomu tak bylo v letech 2004 a 2005, 2007 a 2008 a také v letech 2018 a 2019.

Ani když výdaje systému důchodů převažují nad příjmy, nemusí se ale penzisté bát, že o své penze přijdou. Stát na ně však musí prostředky hledat také z jiných zdrojů. „Dlouhodobý a výrazný schodek systému důchodového pojištění vytváří negativní tlak na rozpočet a je příčinou úvah politiků a veřejnosti o parametrických či systémových změnách v oblasti důchodového pojištění,“ konstatuje web resortu financí.

Právě tyto úvahy vedly vládu k úpravám parametrů důchodového systému, které již schválila. Pokud projdou i u poslanců, bude se zvyšovat věk odchodu do důchodu a naopak růst výše důchodů se do budoucna zpomalí.

Pozitivní výsledky změn podle ministerstva práce a sociálních věcí mají být na vývoji důchodového systému vidět až se zpožděním. Pomoci důchodovému systému má výrazný pokles reálných mezd z uplynulých dvou let, kvůli kterému budou v následujících letech nízké každoroční řádné lednové valorizace penzí. Vyjdou totiž pouze z inflace za domácnosti důchodců, a ne jako dosud za domácnosti celkem. Zohledňovat se bude také pouze třetina růstu reálné mzdy a ne polovina jako ještě do minulého roku.

Odborníci: Reforma deficity nevyřeší

Příznivý vývoj důchodového systému alespoň za několik let proto očekává zpráva o stavu důchodového systému, která se vypracovává každých pět let. Tu nejnovější ministerstvo práce zveřejnilo v červnu. „V bilanci příjmů z pojistného a výdajů na důchody se pozitivně projeví dočasná stabilita výdajů po roce 2034“ stojí ve zprávě.

Podle odborníků se sice vládní koalice v oblasti důchodů vydává správným směrem, přesto její reforma deficity důchodového systému nevyřeší. Takzvané průběžné financování, kdy lidé v produktivním věku ze svých peněz prakticky živí důchodce a poté je v jejich stáří budou opět živit mladší generace, naráží na limity kvůli nízkému přírůstku obyvatel. „Dlouhodobě pomůže výhradně vysoký růst reálných mezd či více dětí v rodinách, tedy vyšší úhrnná plodnost,“ uvedl ekonom Petr Brabec z Vysoké školy ekonomické.

Podle Brabce bude reforma penzí sice nepopulární, přesto to bude pro udržitelnost veřejných financí nezbytné minimum. „Avšak zapomíná se říct i to, že se každý musí připravovat sám, nemyslet jen na zabezpečení od státu,“ dodal Brabec. Stát by proto měl podle něj zejména více propagovat nástroje jako jsou doplňkové penzijní spoření nebo nový dlouhodobý investiční produkt.

Srovnání příjmů důchodového pojištění a výdajů na důchody

v miliardách korun

Rok Příjmy Výdaje na dávky Rozdíl 2018 445,5 423,5 22,0 2019 480,3 460,5 19,8 2020 470,6 507,6 -37,0 2021 519,8 518,4 1,5 2022 557,9 574,9 -17,1 2023 602,9 670,4 -67,5

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí