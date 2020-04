RegioJet oznámil zahájení prodeje jízdenek na vnitrostátní vlakové spoje na trasách Praha – Ostravsko a zpět, Praha – Brno – Břeclav a zpět a také na trase Brno – Ostrava – Bohumín a zpět.

„Dáváme na léto do předprodeje plný rozsah našich vnitrostátních vlakových spojů – včetně plného rozsahu palubních služeb, na které jsou cestující z vlaků RegioJet běžně zvyklí,“ říká Ivana Kašická, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet

„Vidíme, že řada lidí si chce už nyní v předprodeji zajistit jízdenky pro své letní cestování zvláště, když mnozí letos dají přednost dovolené v rámci České republiky a poptávka po ní bude podle všeho obrovská,“ dodala.

Rezervační systém počítá téměř s plným provozem jako před vypuknutím pandemie koronaviru. Chybí jen spoje, které pokračovaly v minulosti až do Košic, nebude jezdit ani první ranní vlak z Brna do Prahy a večerní z Prahy do Brna.

Zájem o cestování

RegioJet uvedl, že registruje již nyní zvýšený zájem o cestování. Souvisí to s tím, jak postupně ve větší míře začínají fungovat úřady, firmy či školy a jak se zvyšuje počet těch, kteří mají opět více možností vyřizovat potřebné záležitosti. Proto má RegioJet plán postupného navyšování počtu spojů a již během následujících dvou týdnů začne počty spojů na trasách, jako je Praha – Ostravsko nebo Praha – Brno. postupně navyšovat.

„RegioJet zároveň ve svých spojích trvale zachová některá hygienická opatření, která v nedávné době zavedl, tak aby cestujícím garantoval nejvyšší možnou bezpečnost přepravy,“ uvedla firma v prohlášení.

Dopravce dnes vyzval stát, aby co nejdříve stanovil časový harmonogram pro co brzké fungování přeshraniční přepravy do sousedních zemí. Za klíčové považuje hlavně obnovení přepravy na Slovensko a do Rakouska. „Například v Rakousku se situace rychle vrací do normálu a pro české dopravce, kteří patří ke středoevropské špičce. je obnovení působení na tamním trhu zásadní. Podobně to platí o Slovensku,“ dodává Ivana Kašická.