RegioJet ruší čtyři autobusové linky. Zmizí z Hradce Králové či Varšavy

Společnost RegioJet zredukuje během prvního čtvrtletí počet vnitrostátních i mezinárodních autobusových linek. Zruší celkem šest linek, které jsou nejméně vytížené. Firma to vysvětluje nutností přesunout autobusy na nejvytíženější trasy.

Změny vyplývají z dat zveřejněných v centrálním informačním systému jízdních řádů i rezervačního systému dopravce. Linky bude firma utlumovat postupně během prvního čtvrtletí.

Jako první přijde na řadu jedna z nejnovějších linek z Prahy do Strakonic a německého Pasova, kde skončí provoz už 28. ledna. Od 2. února skončí provoz na lince Praha – Varšava. Později pak mají skončit během dalších týdnů linky z Prahy do Hradce Králové a Náchoda a Trutnova a z Brna do Českých Budějovic. V jejich případě dosud změna v celostátním informačním systému není, stejně tak není ještě patrná v jízdních řádech dopravce.

Jde o další redukci, už v lednu firma omezila kvůli expanzi vlakového spojení do Vídně autobusy do rakouské metropole i z Prahy do Brna. Končí také s linkou z Prahy do Osla. Autobusy RegioJet nebudou dočasně jezdit také do Hamburku kvůli přípravě otevření autobusových linek na německém trhu. Zde pak autobusy RegioJet nabídnou násobně větší počet spojů, než tomu bylo doposud. Od ledna naopak spustil dopravce nové spojení autobusy z Vídně do Budapešti.

Firma vysvětluje přesuny tím, že chce své autobusové spoje rozvíjet na klíčových vnitrostátních a mezinárodních trasách v rámci regionu střední Evropy. „RegioJet se se svými autobusy hodlá plně soustředit na klíčové trasy tak, aby zde nabízel častý rozsah spojení a nejvyšší kvalitu služeb za nejvýhodnější ceny, které osloví nejvíce zákazníků,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Omezení se podle něj týká linek menšího rozsahu, které dlouhodobě nevykazovaly nárůst počtu cestujících a četností spojení a počtem cestujících představovaly méně zásadní podíl na výkonech dopravce. „Jedná se dohromady o 6-8 spojů denně v každém směru, což z celkového počtu vypravovaných autobusových spojů RegioJet představuje omezení minimálního rozsahu,“ dodal Ondrůj.

Podle obchodní ředitelky autobusové dopravy RegioJetu vzala firma v úvahu i navrhované jízdné zdarma pro vybrané sociální skupiny ve vlacích. „Naše uvažování o perspektivách méně vytížených autobusových linek, kde máme pouze několik spojů, také musí brát do budoucna v potaz i možnost zavedení jízdného zdarma pro vybrané sociální skupiny ve vlakových spojích a očekávané přeskupení cestujících ve prospěch vlaků,“ řekla Hamříková.