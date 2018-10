RegioJet má jistou smlouvu na vlaky na Ústecku, zmodernizuje zahraniční vozy

Soukromý dopravce RegioJet může slavit. Získal jistotu, že od prosince příštího roku začne jezdit na vybraných železničních linkách Ústeckého kraje. Krajští radní schválili smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem.

Po jednání Rady kraje to oznámil kraj v tiskové zprávě. Kontrakt začne platit od příštího prosince, v prvním roce zaplatí kraj 130,047 milionů korun. Ročně má RegioJet najet v kraji 1,005 milionů vlakokilometrů. Základní cena vychází na 129,40 korun za kilometr. Další parametry kraj nezveřejnil.

RegioJet nabídl nejlepší cenu v poptávkovém řízení, do kterého podal nabídky ve dvou verzích. Jednu s novými vozy Pesa Elf, druhou levnější s modernizovanými vozy Stadler GTW. Jde o vozy, které u nás ještě nejezdí, RegioJet je nakoupí v zahraničí použité a modernizuje je. Vozy nyní jezdí na naftu, prostřední modul s hnacím ústrojím má firma do konce roku 2021 vyměnit za elektrický pohon.

„Tím, že hnací ústrojí je umístěno ve střední samostatné části vozidla, bude nutné měnit pouze tuto střední část; po dobu, kdy bude jednotka výměnu absolvovat, budou její výkony nahrazovány sedmou dodatečnou jednotkou. Tímto řešením bude zajištěna stálá úroveň kvality služby po celou dobu plnění smlouvy,“ uvedl kraj.

Nízkopodlažní a plně klimatizované

RegioJet má jezdit z Děčína po pravobřežní trati do Ústí nad Labem-Střekova, z Ústí nad Labem do Bíliny (přes Úpořiny) a z Mostu do Žatce, k tomu získá také část provozu na tratích Most – Žatec, Most – Bílina, z Ústí nad Labem západ do Štětí (jeden pár spojů denně) a Teplice – Litvínov.

Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje jsou jednotky 646 od švýcarského výrobce nízkopodlažní s plně klimatizovaným interiérem vyráběné.

„Interiér pro cestující je mimo jiné vybaven elektrickými zástrčkami pro napájení 230V, wifi sítí pro připojení zákazníků k internetu, akustickým a vizuálním informačním systémem – propojeným s palubním počítačem pro hlášení zastávek a dalších informací o trase spoje. Samozřejmostí je bezbariérové WC, či vybavení a prostor pro přepravu jízdních kol a dětských kočárků,“ dodal Ondrůj.

ČD stále v dominantní pozici

Smlouva definuje principy zapojení dopravce do integrovaného dopravního systému, včetně plné tarifní integrace do krajského systému DÚK.

Na linkách dosud jezdí České dráhy s Regionovami. Státní dopravce se snažil výsledek poptávkového řízení neúspěšně zvrátit. I když České dráhy o provoz na vybraných tratích přijdou, stále budou v kraji dominantním dopravcem: z osmi milionů objednávaných vlakokilometrů ročně má RegioJet získat zhruba milion.

Generální ředitel Českých drah nedávno v rozhovoru pro Zdopravy.cz uvedl, že vozy i personál na tyto tratě přesune jinam. „Celý příběh pro nás v tuto chvíli skončil, uznali jsme, že kraj si vybral někoho jiného. Nicméně jsme upozornili na jednu věc, která platí obecně, nejen pro Ústecký kraj. Jestliže výkon na nějakém souboru tratí vyhraje konkurence, pro České dráhy je to od té chvíle nevratný proces. Naší techniku i personál přesuneme na jiné výkony,“ řekl Kupec v rozhovoru.