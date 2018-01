Regionální pivo na čepu chybí. Pípy drží velké pivovary

Petr Doseděl z Vyškova má rád dobré pivo z malých regionálních pivovarů. Sehnat je ale v místní hospodě nebo restauracích je podle něj jako hledat jehlu v kupce sena. „Regionální piva na čepu nejsou. Zdá se mi, že se jich hospodští bojí. Všichni chtějí jen velké značky, ale aby zkusili i něco jiného, to ne,“ tvrdí muž.

Přitom právě piva z malých pivovarů jsou prý chuťově mnohem výraznější a lepší. „Nevaří na množství, ale na kvalitu. Je na čase, aby jim dal někdo šanci,“ řekl pivař.

Například Ondřej Synek má ve Vyškově vinárnu, kde se i točí pivo. Dřív měl na čepu Lišáka, který se vyrábí v Topolanech. Po čase přešel pod větší pivovar. „Mám s ním sepsanou smlouvu, prostě to nějak vyplynulo ze situace. Zákazníci jsou spokojení,“ je přesvědčený Synek.



Topolanské pivo tak lidé ve Vyškově nekoupí. A podobné je to i s pěnivým mokem z malého pivovaru v Bohdalicích-Pavlovicích. „Ve Vyškově se nám zatím nepodařilo sehnat hospodu, která by se chtěla věnovat místním pivům. Na Vyškovsku všude prodává Starobrno a my zase prodáváme v Brně. Je to paradox. Ale snad se pivní kultura časem vzpamatuje a bude to jinak,“ věří provozovatel pivovaru Jiří Novotný.

Zajímavosti nejen z regionu∙ Na Blanensku působí jen jeden minipivovar, Pivovar Ohrada z Vísek.

∙ Na Vyškovsku jsou tři regionální výrobci piva – Slavkovský pivovar, Pivovar Lišák z Topolan a Pivovar Manner z Bohdalic.

∙ Průměrný Čech podle Českého statistického úřadu ročně vypije bezmála 147 litrů piva.

∙ V roce 2016 se v Česku sklidilo 7 712 tun chmele.

∙ Čtvrtého srpna se slaví Mezinárodní den piva.



Podle jiných malých pivovarníků Vyškov k poctivým pivům ještě neuzrál. Řada z nich tak své produkty vyváží právě do Brna, kde je hospodští vítají. Nebo za hranice.



Jestli je v Blansku pivní kultura už o něco dál, zanedlouho zjistí ve Vesnickém pivovaru Ohrada z Vísek u Letovic. „Dosud zásobujeme jednu hospodu pravidelně a několik dalších příležitostně. Chystáme navýšení výroby, uvidíme za čas, jestli narazíme na stejné problémy jako na Vyškovsku,“ řekl za pivovar Michal Kamba.



Nepočítá s tím, že mezi velkými hráči prorazí snadno. „Velké pivovary mají svou sílu. Jsou schopné hospodským poskytnout část vybavení i peníze. Jde tak hlavně o filozofii hospodských. Někteří chtějí brát pivo od velkých dodavatelů, vyjde je levněji. Jiní chtějí nabídnout kvalitu a tradiční chuť,“ okomentoval Kamba.



Souhlasí s ním majitel hospody ve vyškovském Palánku Tomáš Sommer. „Většina podniků točí velké značky, protože když začínáte jako hospodský, pivovary vám nabídnou spolupráci a peníze při rozjezdu. A všichni po tom samozřejmě skočí. Jenže pak se zavážou smlouvou na pět let a nemůžou odejít. Proto pak není možné spolupracovat s těmi menšími,“ přiblížil Sommer.



Malí výrobci piva si podle něj pozornost zaslouží. „Ze strany pivařů je po nich větší poptávka, protože už nechtějí jen nabídku větších společností. Když nás malý pivovar osloví, rozhodně se zkoušení různých piv nebráníme,“ dodal Sommer.