„Všechna vozidla v provozním souboru Haná a Sever budou od příštího roku v jednotném korporátním nátěru Českých drah. Zároveň budou doplněna o polep s označením Olomouckého kraje,“ vysvětlila mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Obměna je už nyní patrná například na trati mezi Olomoucí a Drahanovicemi. Momentálně se na ní míjejí tři typy vlaků. Cestující občas sveze motorový vůz s označením 843.024-1, protože klasické žluté regionovy jsou postupně přebarvovány. Do provozu se vracejí v modrošedé kombinaci.

"Opticky nový stav"

Novým nátěrem prokoukne zhruba třicet vozů. V souvislosti s plněním smluv však nepůjde o jedinou změnu.

Mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová potvrdila, že úpravy čekají rovněž interiér jednotlivých souprav. Od zahájení provozu dle nových podmínek totiž musejí vykazovat opticky nový stav. To znamená, že části vlaků nesmějí být zjevně poškrábané, natržené či vyboulené.

„Mezi zásadní úpravy interiérů patří přečalounění opotřebovaných sedaček, výměna podlahové krytiny, stropů, dveří a okenních tabulek. Vozidla budou také nově vybavena opticko-akustickým informačním systémem, GPS lokátorem nebo Wi-Fi připojením,“ informovala Knajblová.

Část stadlerů vyjede příští rok

Dopravní obslužnost v kraji by měly přebarvené dvou- a třívozové jednotky Regionova zajišťovat i v následujících deseti letech.

Nejen na zmíněné trati z Olomouce do Drahanovic, po níž vozí cestující od roku 2010, je však časem nahradí nízkopodlažní soupravy Stadler.

Podle původních plánů měly vlaky zakoupené z Německa vyjet do provozu po nejbližší změně jízdního řádu, tedy už za dva měsíce. Českým drahám se ale zatím nepovedlo sehnat firmu, která by zajistila nutnou rekonstrukci a modernizaci vozů. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

Zástupci kraje a ČD hledají řešení, jak postupovat dál. S jistotou lze zatím říct jen to, že Stadlery na regionální koleje letos nevyjedou. Alespoň ne všech dvanáct jednotek najednou.

„S jejich částečným uvedením do provozu počítáme v průběhu platnosti jízdního řádu 2019/2020. Část vozidel připravíme pro provoz vlastními silami a následně budeme opět hledat dodavatele modernizace,“ reagovala Vanda Rajnochová.

Modernizace současných motoráků přijde České dráhy na zhruba 16 milionů korun. Další prostředky pak dopravce investuje do zprovoznění všech zakoupených stadlerů.