Pražský odbor dopravně-správních činností od ledna 2015 již vydal 2 700 registračních značek na přání. Své specifické SPZ mají také elektromobily, těm bylo od letošního dubna dosud bylo přiděleno 750 registračních značek.

Každému přání ale vyhověno není. „Značka má zákonné limity, nesmí obsahovat název státu, či subjekt veřejné moci, nesmí být hanlivá,“ říká zástupce vedoucího evidence vozidel Petr Adámek.

Během své praxe na magistrátu se setkal s tím, že se lidé snaží nejrůznější symboly zakamuflovat. „Měli jsme tady případ, kdy motorista chtěl mít na své značce písmena ACAB. Zamítli jsme to s odůvodněním, že to odkazuje na hanlivé all cops are bastards (všichni policisté jsou parchanti – pozn. red.),“ vypráví Adámek. „Úžasně to obhajoval tím, že je věřící a že akronym znamená always carry a Bible (vždy s sebou noste bibli – pozn. red.),“ dodává. Úředníci v těchto případech postupují podle příručky, kterou vytvořil Ústav pro jazyk český. Ta obsahuje slova, která neprojdou.

Obchodování s SPZ

Výjimkou ale nejsou ani nacistické symboly. Značky s dvojitým písmenem S jsou proto nepřípustné. „Měli jsme tu i pokusy o odkazy na Rudolfa Hesse a Adolfa Hitlera. Jeden člověk tvrdil, že chce jméno své dcery Elissa, doložil i její rodný list,“ říká Adámek.

I kdyby tomuto případu úřad vyhověl, problém je v tom, že značka na přání je na rozdíl od klasické značky přenositelná. Převést na nového majitele ji není možné pouze v případě, že motorista své vozidlo poškodí či ztratí.

Podle Adámka také někteří lidé zkoušeli krátce po spuštění jejich provozu s nimi obchodovat. Tehdy se stály dlouhé fronty. „Koupili jich několik s tím, že si je chvíli budou držet a pak je prodají. Co vím, tak se jim to příliš nepovedlo a nijak nezbohatli,“ říká Adámek. Podle něj dávají smysl hlavně u firem, které chtějí mít název firmy ve své registrační značce a upoutat tím pozornost.

Úředníci mají na vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. Když žadatel zaplatí správní poplatek deset tisíc korun v nejrychlejším možném termínu, můžou úředníci žádost vyřídit do čtrnácti dnů.