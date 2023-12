Podle výpisu z obchodního rejstříku jsou na trhu necelého půl roku. I tak už stihli ostravští lihovarníci ze společnosti Profesionální Alkoholici pořádně rozvířit vody na sociálních sítích, kde v minulých dnech zveřejnili svoji reklamní kampaň na svůj gin. Z jeho etikety totiž na lidi hledí Adolf Hitler. Sami výrobci to berou jako satiru, návrat k legendárnímu pořadu Česká soda a poukázání na současnou hyperkorektnost. Ne u všech však nalézají pochopení.

Na konci článku se můžete podívat na reklamy, které vyvolaly kontroverze.

Při pohledu na lahev, kterou nyní propagují na sociálních sítích ostravští lihovarníci ze společnosti Profesionální Alkoholici, si možná někteří vzpomenou na akci brněnských recesistů, kteří před sedmi lety vypustili do světa svého „Vůdce mezi kefíry“ s názvem Kefírer. David Koutný, Tomáš Musil a Lukáš Lukeš tak chtěli upozornit na extremistické nálady ve společnosti. Díky ohlasům fanoušků se produkt rozhodli vyrábět. Narazili však na autorská práva, kdy obal kysaného nápoje odkazoval na logo obálky německé knihy Už je tady zas.

I na skleněné lahvi ostravských lihovarníků je vidět pověstná patka i knírek německého diktátora, který má přes oči pásku s názvem produktu – Dick-tator. Název odkazuje nejenom na Hitlerovo místo v dějinách, ale také na slovní hříčku. V angličtině je totiž dick hanlivým výrazem pro mužské přirození. I to je ostatně na lahvi vyobrazeno a při jistém úhlu pohledu prochází vůdcovou hlavou.

Jak to vidí odborník na extremismus Miroslav Mareš? Přečtete si rozhovor:

Expert na extrémismus: Uctívače Hitlera může gin Dick-tator spíše urážet

I to je podle tvůrců alkoholického nápoje s přívlastkem „mírový gin“ důvod, proč by neměl být nápoj brán jako propagace nacionalismu. „Od začátku jsme věděli, že se pouštíme do velmi kontroverzního marketingu. Chtěli jsme tím navázat a připomenout nekorektní humor, který je v dnešní době plné hyperkorektnosti tak potřebný. Naším vzorem se stala legendární Česká soda nebo pořad Tele Tele,“ vysvětlil jednatel lihovaru Matyáš Dudek.

Ještě než firma pustila gin do světa, řešila svoji kampaň s právníkem. Ne však kvůli postavě Adolfa, ale hlavně kvůli podobnosti s názvem kolumbijského rumu pod značkou Dictador. „Ptali jsme se i u nás policistů na Ostravě-jih právě na Hitlera. Bylo to však jen neoficiální jednání, kde nám bylo řečeno, že případné posouzení, zda se jedná o propagaci nacismu či satiru, je v případě trestního oznámení a soudu na samotném soudci. Pro nás je to však opravdu jen satira,“ přiblížil Dudek.

Negativní reakce, které se objevily pod reklamou na sociálních sítích, přesto Dudek očekával. „Jsou však vyváženy těmi pozitivními, které pochopily, že jde opravdu jen o satiru,“ dodal lihovarník.

Kritici: Reklama je nevhodná

Ne všude se tato satira setkává s pochopením. K výrobku s nacistickým vůdcem má například výhrady předseda Pražské židovské obce František Bányai. „Je to nevkusný a vulgární marketing. Možná jenom ubohá snaha šokovat a provokovat za každou cenu za účelem zisku,“ uvedl Bányai a dodal, že pokud lahve obsahují dostatečné množství metanolu, odpovídá to informaci na etiketě. „Zkrátka zajímavý způsob, jak najednou otrávit ducha i tělo,“ prohlásil Bányai.



Podle lihovarníků jde v případě Hitlera o recesi.Zdroj: Se svolením Profesionální AlkoholiciZa nevkusnou považuje celou kampaň i ředitel Rady pro reklamu (RPR) Marek Hlavica. „Mohu směle prohlásit, že tady je špatně, na cokoliv se podíváte. Včetně nemotorného alibistického slibu odvádět část z prodejní ceny na ušlechtilý účel,“ zkritizoval Hlavica. Připomněl tak slib lihovarníků, kteří na svém webu uvádějí, že z každé prodané lahve, která stojí 1190 korun, půjde část zisku na připomínku hrůz válek. „Nejsme nácci, jen si chceme dělat prdel - z každé prodané lahve věnujeme 50 korun na podporu válečných památníků,“ podotkl Dudek.

Co se týče samotného vyobrazení Hitlera a případného postihu, ať už ze strany policie, soudu, či Rady pro reklamu, Hlavica doplnil, že rada není reklamní policie, která pátrá, soudí a trestá. Může se však zabývat případným podnětem, který přijde od veřejnosti, a vyzvat k nápravě.

Hlavica přiznal, že za třicet let existence se RPR setkala s neetickým využíváním různých symbolů, například náboženských, či osobností. A to jak žijících či nežijících státníků, tak třeba celebrit. „Tohle je ovšem mimořádně explicitní případ. Nejde jen o zpodobnění Hitlera, ale také o narážky na pohlavní orgány. Ostatně sám název společnosti je na pováženou a napovídá leccos o způsobu uvažování zadavatele,“ řekl ředitel RPR.

Karikatura Hitlera? Legální, trestné nebo nevkustné

A jak se na „satirickou“ reklamu dívá Policie ČR? Podle ní je karikování Adolfa Hitlera a využívání jeho symbolu k byznys účelům buď legální, trestné, anebo nevkusné.

„S prvními dvěma typy se dokáže vypořádat český systém orgánů činných v trestním řízení, s tím třetím pak zákazníci. V české legislativě neexistuje žádný seznam zakázaných symbolů a i v tomto konkrétním případě je vždy důležitý kontext, který vyhodnocují znalci. Bez něj je nemožné správně zvolit právní kvalifikace, popřípadě vůbec konstatovat, že je naplněna skutková podstata některého z trestných činů,“ informoval mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Hitler a ti druzí

Vyobrazení či připomenutí nacistického vůdce na současné etiketě ginu není u nás či ve světě ojedinělým počinem. Kromě už zmíněného Kefírera se připomínka diktátora objevila i na pracím prášku. A to přímo v Německu, kde si před devíti lety ušila z ostudy kabát americká firma Procter&Gamble. Ta lákala na prací prášek Ariel v balení obsahujícím mimořádně 88 dávek. Údajně nevědomky tak v reklamní akci odkazovala na nacistický pozdrav. Číslovka 88 je notoricky známým zástupným symbolem pro zakázaný nacistický pozdrav Heil Hitler. Písmeno H je totiž osmé v abecedě.

Ne všechny zakázané či kontroverzní reklamy se však mohou pojit s diktátory, ale například s generačními či etnickými rozdíly. Například reklama na Antirezin, s hláškou „Maminko, až to budu natírat příště, tak vy už tady nebudete“, čelila kritice pro znevažování lidí staršího věku. Až ze sousedního Polska pak přišla výtka na spot mobilního operátora T-Mobile, který zde hanlivě vykreslil polského šmelináře.

Zdroj: DeníkKontroverzi vyvolala i reklama na vyhledávač Centrum.cz, kde měl hlavní roli čínský kuchař, který měl ohlídat „Bóbika“. Za neetickou označila v minulosti Rada pro reklamu i spot na Fidorku „Když musíš, tak musíš“, kde malá blonďatá holčička, aby se dostala k pamlsku, způsobila aktivaci airbagů v autě, kde žena sladkost držela v ruce.

