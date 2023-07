„Razantní proměny za dohledu památkářů dozná vnější plášť budovy . Historický vzhled se vrátí fasádě i přístřešku nad prvním nástupištěm, a to s použitím tradičních materiálů. Obnovy do původního stavu se dočkají také okna a dveře. Rekonstrukce a modernizace čeká také interiér,“ říká mluvčí správy železnic Nela Eberl Friebová.

Práce v interiéru budovy zahrnou kompletní rekonstrukci všech povrchů, podlah, stěn a podhledů, výměnu a repasi dveří. Zmodernizuje se odbavovací hala i pokladny, současně vznikne moderní zázemí pro Správu železnic a dopravce. Výměnou a modernizací projdou také všechny vnitřní instalace a rozvody. V horních patrech dojde ke změnám vnitřních dispozic 11 bytů.

„Bezbariérově upraveno bude také nejbližší okolí, jako hlavní vstup do odbavovací haly a nově vzniklé přístupové chodníky okolo budovy přímo na 1. nástupiště. V těsné blízkosti objektu se cestující mohou těšit na parkovací stání pro kola, cykloboxy a nabíječky pro elektrokola. Předpokládané investiční náklady stavby dosahují 201 milionu korun,“ dodala mluvčí.

Na nevlídný stav současné budovy nádraží a na to, že je třeba ho kompletně zrekonstruovat upozorňovali zástupci města řadu let. Samotnou rekonstrukci považovali za nutnost, protože nádraží vnímají jako vstupní bránu do Františkových Lázní a dnes i do lázeňského města zapsaného do prestižního seznamu UNESCO. Zdlouhavé však bylo v minulosti především i převádění majetku z Českých drah na Správu železnic.