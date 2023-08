V USA padl třetí největší jackpot v historii. Vítěz získal 35 miliard korun

ČTK

Sázkař ve Spojených státech vyhrál v loterijní hře Mega Millions 1,58 miliardy dolarů (34,9 miliardy korun). Je to třetí nejvyšší výhra v dějinách USA. Pokud se výherce rozhodne vybrat si celou částku okamžitě, dostane zhruba polovinu. Na celý obnos by měl nárok, pokud by jej čerpal postupně po dobu 30 let, informovala agentura AP.

Ilustrační snímek | Foto: Krzysztof Jaracz; Pixabay