Rekordní produkce. Iveco loni vyrobilo přes čtyři tisíce autobusů

Vysokomýtský výrobce autobusů Iveco Czech Republic loni vyprodukoval 4104 nových autobusů. Dosavadní výrobní rekord z roku 2016 tak překonal o 219 vozidel. Největší úspěchy firma sklízela díky meziměstské řadě Crossway.

„Hlavním důvodem výrobního rekordu je stoupající zájem o meziměstskou řadu Crossway. Přes 92 procent vozů bylo prodáno do zahraničí, přičemž na prvním místě figuruje Francie, následována Německem, Kazachstánem a Itálií,“ informovala společnost v tiskové zprávě.

Podle mluvčí Iveca Katariny Kutlíkové vzrostl loni podíl značky na českém trhu o 17,8 procenta na 43 procent. Za úspěch označila i podpis smlouvy s předním českým dopravcem BusLine. Pro něj chce Iveco vyrobit až 399 autobusů, přičemž většina z nich vznikne ve Vysokém Mýtě.

Ještě větší zastoupení má však společnost na slovenském trhu, a to přibližně 48 procent. Největšími tamními zákazníky Iveca jsou autobusoví dopravci ze Zvolena, Žiliny a Dunajské Stredy či společnost Arriva.

Podnik, který založil Josef Sodomka, loni oslavil 121 let existence. Do roku 2007 nesl název Karosa, následně byl ale přejmenován na Iveco Czech Republic. Závod se původně zaměřoval na kočáry, od roku 1925 ale vyráběl i automobilové karosérie. Výrobu autobusů zahájil v druhé polovině čtyřicátých let minulého století.

Vysokomýtská továrna patří koncernu CNH Industrial. Ten pod hlavičkou Iveco Bus provozuje dva závody, jeden ve francouzském Annonay a druhý ve Vysokém Mýtě. Celkově Iveco Bus zaměstnává přibližně pět tisíc lidí.