Řekové pod dohledem. Při finanční stabilizaci jim EU poskytne 4,8 miliardy eur

Ministři financí zemí Evropské unie plánují vyplácet Řecku 1,2 miliardy eur ročně (přes 31 miliard korun), a to až do roku 2022. Bude se tak pokračovat v zavádění reforem, které byly dohodnuty v rámci podpory této silně zadlužené země. Uvádí to alespoň dokument, jenž byl připraven pro řeckou vládu.

Evropská unie je připravena Řecku za určitých podmínek finančně vypomoci. Ilustrační foto.Foto: ČTK/ZUMA/Helen Paroglou

Dokument EU také prohlašuje, že země bude pod podrobnějším dohledem, a to hned poté, co bude ukončena třetí finanční výpomoc, jež je krachující vládě poskytována. Informuje o tom agentura Reuters. ČTĚTE TAKÉ: Podpořte české hrdiny. Muzeum RAF v Polici shání peníze přes crowdfunding Jihoevropané se budou muset zavázat k udržení přebytku primárního rozpočtu, tedy zůstatku, který nebude využit coby záplata na vzniklé dluhy. Jedná se o alespoň 3,5 procent hrubého domácího produktu (HDP), přičemž zároveň nesmějí vzniknout nové nedoplatky.



Balkánská země dále bude muset přislíbit určité kroky v několika oblastech politiky, konkrétně ve fiskální (hospodářství), fiskální-strukturální, dále i v sociální péči či finanční stabilitě. Počítá se také s aktivitou na trhu práce i s privatizací a modernizací veřejné správy. ČTĚTE TAKÉ: Vyprodáno. Na Ruzyni docházejí místa na parkování, navíc podraží Řekové tak budou čelit pravidelným kontrolám. „Dodržování závazků bude monitorováno každého čtvrt roku,“ uvádí se podle Reuters v dokumentu. Podílet se na nich bude Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a také Evropský stabilizační mechanismus, což je fond finanční pomoci pro země, v nichž se jako měna užívá euro.



Pokud kontroly dopadnou pozitivně, Řeky čeká výrazná finanční podpora. Může jít buď o 1,2 miliardy eur, které budou vypláceny každý rok – až do roku 2022 – v červnu, nebo o 600 milionů eur vždy v červnu a v prosinci. Peníze by byly proplaceny z profitů bank eurozóny, konkrétně z řeckých dluhopisů, a také ze zvyšující se úrokové sazby úvěrů, které byly využity k finanční záchraně země. ČTĚTE TAKÉ: S pitím roste chuť. Kofola kupuje slovenskou minerálku Kláštorná

Řekové se v dluzích topí dlouhodobě, a to především kvůli činnosti vlád z let 1996-2004 a 2004-2009. Veškeré výdaje země, především tedy u zahraničních investorů, tehdy nebyly kryté reálnou hospodářskou výkonností státu, což postupně vedlo k onomu silnému zadlužení. To posléze prohloubila světová ekonomická krize, jež propukla v roce 2007.

