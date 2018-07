Rektoři vysokých škol bojují o peníze. Požadují nárůst rozpočtu o dvě miliardy

Předseda České konference rektorů (ČKR) a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima požaduje, aby vysokoškolský rozpočet příští rok vzrostl alespoň o 2,2 až 2,4 miliardy korun oproti letošku. Současný návrh, který počítá s navýšením o 1,8 miliardy, je podle něj nedostatečný. O navýšení rozpočtu budou akademici s politiky jednat asi ve druhé polovině srpna.

Navýšení rozpočtu vysokých škol (VŠ) je i jednou z priorit ministra školství Roberta Plagy (ANO). Celkově by chtěl prosadit růst o 2,5 miliardy korun oproti letošku, sdělila dnes ČTK jeho mluvčí Jarmila Balážová. Letos mají vysoké školy rozpočet 24,6 miliardy korun.

"Také současně říkám, že podstatnější než jednorázové navýšení rozpočtu pro VŠ je pro mě střednědobý výhled a každoroční nárůst minimálně o miliardu," uvedl ministr.

Zima už o rozpočtu na příští rok jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Upozornil je na to, že mzdy na vysokých školách rostou pomaleji než ve veřejné správě a rozpočet vysokých škol do loňska několik let stagnoval. Vysoké školy se obávají odchodů svých pracovníků a ztráty konkurenceschopnosti.

Podle Zimy je proto třeba, aby se rozpočet vysokých škol dál výrazněji navyšoval, a to alespoň o 2,2 až 2,4 miliardy korun.

Rektoři a další zástupci vysokých škol už dříve uvedli, že budou usilovat o růst svého rozpočtu o tři miliardy korun každoročně do roku 2021. Návrh rozpočtu na příští rok nyní počítá s navýšením o 1,8 miliardy korun oproti letošku.

"Já bych byl rád, kdyby vládní návrh, který půjde do Poslanecké sněmovny, byl někde mezi těmito hodnotami," uvedl Zima. "Nebyl jsem s tímto požadavkem odmítnut a bylo mi řečeno, že bude hledáno nějaké řešení a že se opět sejdeme," dodal.

Rozpočet vysokých škol se od roku 2014 do loňska pohyboval kolem 22 miliard korun. Loni zástupci akademiků požadovali navýšení o 4,5 miliardy korun, zatímco ministerstvo financí ještě v srpnu navrhovalo meziroční růst o 700 milionů korun. Nakonec se akademici pod hrozbou nátlakových akcí se zástupci vlády dohodli na zvýšení rozpočtu na letošek o tři miliardy korun. Zima dnes uvedl, že i letos jsou vysoké školy ochotné k jednání o kompromisu. O nátlakových akcích zatím neuvažují.

Financování vysokých škol podle jejich zástupců nadále zaostává za průměrem vyspělých zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhruba o osm až devět miliard korun ročně. Zvýšení příspěvku na činnost vysokých škol by podle nich mělo jít primárně do mzdových tarifů, dále také do investic a jejich údržby.

Průměrné tarify odborných asistentů na vysokých školách se pohybují od 21,5 do 27 tisíc. Jejich průměrný hrubý plat byl loni podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí 41 401 korun. Průměrná mzda v Česku byla koncem loňského roku 31 646 korun.

Podle dřívějších údajů Rady vysokých škol činí odměny a osobní příplatky na vysokých školách v průměru 37 procent platu. Jde o největší podíl pohyblivých složek v rámci veškeré platové a mzdové sféry v Česku.