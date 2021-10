V letošním seznamu je devět nováčků, první z nich dokonce na 26. příčce.

Na druhé místo se letos dostal Karel Komárek s majetkem za 117,8 miliardy korun. Vlastník KKCG, který mimo jiné ovládá Sazku, byl loni pátý. Na třetí místo tak sesadil realitního magnáta Radovana Vítka s majetkem za 103 miliard korun. Majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský letos obsadil s 87,8 miliardy korun čtvrtou příčku.

Ze čtvrtého na páté místo sestoupil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Forbes jeho majetek odhaduje na 74,9 miliardy korun, je to o téměř miliardu více než loni. Nejbohatším lidem Česka na prvních šestnácti místech žebříčku majetek proti loňsku stoupl, v celé stovce je pokles nebo stagnace majetku patrný u 14 jmen.

Žebříček odráží pandemii

Letošní žebříček podle Forbesu odráží pandemickou dobu a má řadu změn. Je v něm devět nováčků a poprvé mu vládne žena. Do doby, než bude vypořádáno dědictví po Kellnerovi, bude uváděna Kellnerová a její rodina jako majitelé řady firem v hodnotě 374,7 miliardy korun.

Nováčků v žebříčku ještě nikdy nebylo tolik tak vysoko. Osmatřicetiletý Tomáš Čupr, zakladatel a spolumajitel firmy Rohlik.cz, je na 26. místě, zakladatel firmy ShipMonk Jan Bednář (30 let) je dvaatřicátý. Do žebříčku se dostali také Zdeněk Šoustal (46) a Milan Kratina (36) z firmy Accolade, Josef Průša (31) a Ondřej Průša (43) z Prusa Research, manželé Kijonkovi ze Zásilkovny či Marcel Soural (56) z Trigemy a Hubert Palán (43) ze startupu Productboard. To podle Forbesu ukazuje, že se mimořádně dařilo sektoru e-commerce a technologickým startupům.

Skokanem roku se stal Aleš Zavoral, zakladatel on-line obchodního domu Alza.cz. Jeho majetek Forbes odhaduje na 65 miliard korun.