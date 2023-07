Vdova po zakladateli skupiny PPF Petrovi Kellnerovi Renáta Kellnerová chce jeho dědictví zachovat a připravit děti na převzetí štafety. Uvedla to v úvodním slově Zprávy o dění v PPF za rok 2022. Výpravně vyrobenou publikaci, která doplňuje finanční výroční zprávu z konce května, v úterý dostala média. Podnikatelka, filantropka a většinová majitelka PPF Kellnerová je podle časopisu Forbes nejvlivnější ženou Česka.

„Naplno jsem si uvědomila, co pro mě skupina a její podnikání znamená. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života. Mým úkolem je tohle dědictví zachovat a připravit naše děti na to, aby jednoho dne - s veškerým respektem a pokorou - tuhle štafetu převzaly a nesly ji dál,“ uvedla Kellnerová.

Loňský rok už byl podle ní daleko víc ve znamení každodenní práce a řešení praktických problémů. Nazvala ho obdobím „hledání nové stability a cesty do budoucna“. S tím souviselo i jmenování Jiřího Šmejce do pozice generálního ředitele skupiny PPF.

Šmejc na Kellnerovou v úvodním slově navázal. PPF podle něj v uplynulém roce potvrdila svou dlouholetou stabilní pozici nejvýznamnějšího investičního holdingu ve střední Evropě. Měla dostatek odbornosti i energie, aby správně reagovala na problémy, které rychle se měnící svět přinášel, a dokázala, že se umí vyrovnat i se zcela mimořádnými překážkami, dodal.

Největší výzva

Tou pravděpodobně nejvýznamnější výzvou byl podle Šmejce rychlý odchod z ruského finančního trhu. „Otázkou přitom nebylo, zda odejít (to bylo od počátku jasné a já mohu pouze z opakovat, že to považuji za jakési vyjádření dobrých mravů), ale jak to udělat. Nakonec se nám podařilo opustit ruský trh v rekordně krátké době a finanční ztrátu s tím spojenou navíc z velké části vykompenzovat podnikatelskými úspěchy v jiných sektorech a v dalších teritoriích,“ uvedl.

Úspěšné stažení z ruského trhu mělo podle něj ještě jeden uspokojivý účinek. Jasně potvrdilo, že odhodlání skupiny PPF přenést těžiště podnikání na tradiční trhy vyspělých zemí, které z pohledu PPF reprezentují především trhy států Evropské unie, není pouhou proklamací, ale je myšleno doslovně a naprosto vážně. „S tímto trendem souvisí i postupný prodej našich aktiv ve východní Asii,“ podotkl.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

