Replika křídla Průmyslového paláce by se mohla začít stavět už příští rok

Stavba repliky vyhořelého křídla Průmyslového paláce by mohla začít už příští rok a její cena by se měla pohybovat kolem 1,3 miliardy. Praha přitom už dříve uvažovala, že by na místě levého křídla, které v roce 2008 zničil požár, vybudovala provizorní montovanou stavbu za 40 až 60 milionů.

Hlavní město se doposud kvůli požáru soudí s firmou Reality MK, která měla palác pronajatý. Firma má přitom majetek v řádu několika desítek tisíc korun a je v likvidaci. Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové se věcí zabývají magistrátní právníci.

Nová brána do roka

Na místě vyhořelého křídla se momentálně nachází stan, který chce Praha u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa překrýt lešením. Letos by se měl zbourat vstup do areálu, aby se prostor více otevřel. Přibližně do roka zde má vzniknout nová brána. Kromě toho bude letos obnovena růžová zahrada a vedle restaurace U Primasů vznikne dětské hřiště.

V budoucnu by tu měl být griloviště a bikepark. Má začít i stavba biotopového koupaliště zásobovaného ze spodních vod. Podle hygieniků je koupaliště vzdáleno a emise jsou minimální.

Rekonstrukce restaurací a divadla

Rekonstrukce se dočká i restaurace Pražan. Zde by měl být obnoven minipivovar a mělo by být upraveno okolí restaurace. Měla by začít také rekonstrukce restaurace Bohemia a divadla Spirála, které je zavřeno od povodní z roku 2002. Rekonstrukce divadla má stát 65 milionů. Na výstavišti se letos má uskutečnit 20 koncertů a šest hudebních festivalů.

Loni do areálu zavítalo asi 1,7 milionů lidí. Je to o 330 tisíc více než v roce 2016. Na Výstavišti se loni konalo 140 akcí.