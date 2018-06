Řešení lesní kalamity? Vláda jen zbrkle hasí požár, zlobí ekology

Výsledky návštěvy vlády na Olomoucku ekology neuspokojily. Podle nich lesy pouhý zákaz vstupu a více lidí pro odklízení klád nezachrání. Kabinet kritizují za ukvapené, nepromyšlené kroky a prosazují změnu legislativy.

Členové vlády na návštěvě Olomouckého kraje včera v podvečer s občany diskutovali mimo jiné o řešení kritické situace v lesích. „Teď čelíme kůrovcové kalamitě, o které někteří odborníci říkají, že je největší za tisíc let. Někteří vědci říkají, že do dvaceti let nezůstane jediný smrk do 500 metrů nad mořem,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dodal, že krizi měli řešit už jeho předchůdci před 15 lety. Recept na dlouhodobé a systémové změny však nepředstavil.

„Práce chvatná, málo platná. Oblíbené heslo vlády o tom, že makáme, by nemělo vést ke zmatečným krokům, které podřežou snahu o šetrné lesnictví,“ uvedl Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy. Snahu ministerstva zemědělství nadále legislativně prosazovat v českých lesích smrk pak označil za špatný vtip.

V lesích poblíž Svatého Kopečku ministr zemědělství Jiří Milek a ministr životního prostředí Richard Brabec probírali i nedostatek lidí pro odklízení kůrovcové kalamity. Milek přislíbil urychlení pracovních víz pro nové pracovníky z Ukrajiny. Premiér Andrej Babiš také opakovaně jako řešení zmiňuje pořízení vagónů na odvoz vykácených stromů do zahraničí, více těžké techniky a feromonových lapačů. Podle ekologů to však nejsou skutečná řešení.

Zástupci Asociace českých nábytkářů minulý týden ve Sněmovně uvedli, že se do země se i v době vynucené rekordní těžby absurdně dováží dřevo splňující podmínky hospodaření FSC, protože ho je v České republice nedostatek. Státní lesy totiž odmítají na certifikaci přistoupit. Pokud se situace nezmění, mohou být podle nábytkářů ohroženy až dva tisíce pracovních míst a 920 milionů korun výnosu.

Právě certifikace FSC by podle ekologů mohla výrazně prospět také ohroženým částem Olomoucka, kde po nynějším kalamitním průběhu rozpadu lesa hrozí další vylidňování venkova, především na Šternbersku. Šetrné hospodaření v lesích podle loňského průzkumu Akademie věd ČR podporuje i domácí veřejnost.

Ekologové spolu s vědci předali kabinetu minulý týden návrhy, které obsahují dlouhodobou lesní koncepci. Varovali, že technicistním řešením dopadů zároveň může vzniknout ještě větší problém, až bude jednou nutné mýtit nyní „často narychlo a neuváženě vysazované“ smrkové lesy.