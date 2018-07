Řešení mýtného patu? Kapsch nabídl státu k odprodeji svou provozní část

V kauze výběru mýta se rýsuje nové východisko. Rakouská firma Kapsch, která je jeho dosavadním provozovatelem, totiž státu poslala detailní nabídku na odkup své provozní části. Tendr, který měl závislost na Kapschi ukončit, Úřad na ochranu hospodářské situace zrušil a čas do ukončení stávající provozní smlouvy se neúprosně krátí.

„Rozhodli jsme se poslat panu ministrovi ještě jednou variantu řešení mýtné situace, která spočívá v razantní emancipaci státu v provozování mýta,“ vysvětlil ředitel tuzemské pobočky Kapsche Karel Feix. Podle něj by se měla vláda nabídkou seriózně zabývat.

Konkrétní podobu kontraktu by určila až jednání zaangažovaných stran a soudně-znalecké posudky. Sama firma předpokládá jednorázovou prodejní částku ve výši 200 až 400 milionů korun. „Časovou náročnost procesu přechodu provozu mýta pod stát i s velkými rezervami pak právníci odhadli na přibližně 15 měsíců,“ doplnil Feix. Kapsch by státu pro nejbližší období smluvně zajistil personální stabilitu mýtných specialistů a podporu v oblasti softwaru a technologií.

Stát vlastní kompletní celonárodní infrastrukturu mýtného systému včetně dokumentace, co mu ale chybí je provozní know-how představované především mýtnými a projektovými specialisty. Podle navrženého řešení by stát měl namísto jednoho velkého více malých subdodavatelů. Měl by tak pod kontrolou výši provozních nákladů, které by podle Kapsche při jednoduché optimalizaci klesly minimálně na 890 milionů korun ročně, tedy méně než 9 z dnešních 14 procent.

„Kapsch by tím přišel o podstatnou část svého zdejšího byznysu, ale těžko můžeme zavírat oči před realitou,“ podotkl Feix. Přechod denního provozu mýta pod stát je totiž celoevropským trendem. Po Rakousku, Bulharsku nebo Slovinsku k tomu směřují rovněž v Polsku, kde začnou státní složky vybírat mýto v listopadu, nebo v Německu, kde nastane obdobná situace už od letošního září.