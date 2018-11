Řešení pro ghetta? Stát zvažuje změnu v dávkách na bydlení

Výplata sociálních dávek na bydlení by měla být vázána na hygienický stav bytu. Změny vláda zvažuje i v pomoci v hmotné nouzi. Důvodem je situace v „ghettech“ v různých částech země.

Situace ve vyloučených oblastech se nelepší. Současný kabinet proto nedávno představil patnáct bodů, které mají najít řešení. Je mezi nimi například stanovení hygienických standardů v jednotlivých bytech, stanovení počtu osob na plochu bytu, navázání dávek na školní docházku dětí či cenové mapy s tržním nájemným, které je v místě obvyklé.

Podle nich by se stanovila výše dávek v jednotlivých lokalitách. V současnosti se stanovují podle velikosti bytu. Tyto mapy by měly být hotové v prosinci. Ministerstvo práce pak plánuje, že příští rok předloží tuto změnu v zákonech.

HYGIENA NADE VŠE

Druhá změna v tomto typu sociálních dávek, kterou úřad zvažuje, by se měla týkat hygienických podmínek v bytech. „Šel by tam například náš zástupce s hygienikem, než by byly chyby napraveny, tak by tam dávka být nemohla,“ konstatoval na zasedání sociálního výboru sněmovny náměstek ministryně práce Jiří Vaňásek.

„Druhý problém, který budeme chtít řešit, je okruh společně posuzovaných osob,“ řekl Vaňásek. Nyní se totiž posuzuje situace a příjmy všech lidí žijících v domácnosti. „Pro nás bude nepřijatelné, pokud budeme poskytovat dávku na bydlení a bude v okruhu posuzovaných osob někdo, kdo má jinou nemovitost nebo podobnou možnost bydlení,“ uvedl náměstek.

VEŘEJNÉ PRÁCE

Změny se dotknou i lidí, kteří budou minimálně šest měsíců v takzvané hmotné nouzi. „Když tam nebude zdravotní nebo jiný problém, tak by byla povinnost přijmout buď přímo zaměstnání nebo jinou aktivitu ze strany úřadu práce,“ uvedl Vaňásek. Jednalo by se například o rekvalifikaci. Inovovat by se mohly i veřejně prospěšné práce.

V rámci řešení situace v „ghettech“ se mají poskytovat i půjčky pro výstavbu bytů pro nájemní bydlení. „V lednu bychom chtěli s materiálem jít na vládu, naše představa je spuštění na jaře,“ řekl na zasedání sociálního výboru David Koppitz z ministerstva pro místní rozvoj.