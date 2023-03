Příběhy velmi mladých rodičů, kteří neplánovaně založili rodinu, bývají plné spletitých problémů – od peněz až po složité partnerské vztahy. Dokládají to i tři osudy klientů neziskovky Respondeo, která se mimo jiné zaměřuje i na pomoc mladým rodinám.

Své služby poskytuje neziskovka Respondeo bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Respondeo

Mladá žena z Poděbrad, které ještě není osmnáct, v lednu porodila syna. Žije s dvacetiletým partnerem, jenž je otcem dítěte, v pronajatém bytě. Muž momentálně nemá práci, je veden na úřadu práce a snaží se najít si zaměstnání.

„Pomáháme jim s vyřízením žádosti o příspěvek na bydlení, protože mají finanční problémy. Zároveň pomáháme mladé matce s žádostí k soudu o přiznání svéprávnosti, protože zákonným zástupcem chlapečka je momentálně matka dívky,“ vypráví příběh svých klientů vedoucí programů na pomoc rodinám s dětmi Irena Kešnerová z veřejně prospěšné organizace Respondeo.

Mladí rodiče se často ocitají v pasti: Chybí jim zkušenosti, bydlení i peníze

Jednou z nich je také mladá maminka z Mělníka. Té se narodila první dcera, když jí bylo dvacet let, druhá o necelé tři roky později. Záhy po narození druhé dcery se rozešla s o pár let starším partnerem. Šla tedy bydlet ke kamarádce, protože bydlení pro sebe a dvě děti by nezaplatila.

„Brzy ale zjistila, že je u kamarádky pro všechny málo místa, proto se rozhodla mladší dceru odvést ke tchyni. Té matka slíbila, že bude holčičku navštěvovat. Ukázala se tam ale jen párkrát během několika měsíců, starší dívce se navíc po sestře velmi stýskalo,“ líčí její osud Kešnerová.

Matka se o děti nezajímá

Do situace se vložila sociálka a konstatovala, že takto nelze děti oddělovat. Navrhla proto, že by obě děti mohla mít v péči babička. Obě souhlasily s tím, že matka bude platit výživné a děti pravidelně navštěvovat. „Zatímco otec výživné platí a děti občas navštíví, matka dává přednost cestování a trávení času s přáteli. Děti za poslední půlrok viděla dvakrát. Bohužel také přestala platit výživné. Dalo by se říct, že na rodičovství není zralá a ani se nesnaží situaci nějak řešit. O děti se zkrátka nezajímá,“ pokračuje vedoucí podpůrného programu pro rodiny z Respondea.

Momentálně tato neziskovka pracuje s babičkou obou sester, řeší neplacení výživného a další sociální příspěvky. „Babička totiž pobírá pouze starobní důchod, ze kterého nelze živit tříčlennou rodinu. Bydlení mají naštěstí vlastní,“ konstatuje Kešnerová a přidává ještě příběh další klientky.

Tou je podstatně zodpovědnější jednadvacetiletá matka z Čelákovic. Má dvouletého syna, s nímž pobývá na rodičovské. „Je svědomitá a o své dítě se dobře stará,“ říká Kešnerová.

Mladá maminka pobírá rodičovský příspěvek, který ale za několik měsíců skončí. Zvolila si zkrácenou variantu rodičovské na dva roky, aby měla víc peněz na měsíc. Chlapeček ale není ještě dostatečné samostatný, aby mohl jít do školky, takže žena se ocitne bez příjmů.

Spory mezi partnery narůstají

Partner ženy a otec dítěte s nimi žije ve společné domácnosti, ale do rodinného rozpočtu přispívá minimálně. Byl veden na úřadu práce, protože neměl zaměstnání. Nechodil na smluvené schůzky, takže ho vyloučili. „Občas si někde přivydělá, ale ne oficiálně a neplatí si tedy zdravotní pojištění, takže mu na něm roste dluh. Bohužel se nesnaží svou situaci nějak řešit, je velmi pasivní a mezi partnery narůstají spory,“ líčí vedoucí pracovnice Respondea.

Nemají úspory ani přehled o výdajích. Mnoho Čechů upadá do dluhových pastí

Rodina navíc žije v bytě bez nájemní smlouvy, takže nemůže zažádat o příspěvek na bydlení. To bývá častým problémem nízkopříjmových rodin a v neziskovce na něj již mnohokrát narazili. „Snažíme se spojit s majitelem, ten však na telefonáty dlouhodobě nereaguje a bydlí až někde na Moravě. Potřebovali bychom sepsat nájemní smlouvu, aby rodina měla jistotu bydlení a možnost zažádat si o příspěvek,“ dodává Kešnerová.

Své služby poskytuje neziskovka Respondeo bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let, které žijí v okresech Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Službu poskytuje převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostorách organizace. Mladým rodinám tam poradí s financemi, dluhy, exekucemi, bydlením, ale také se vztahy v rodině, péčí o dítě a jeho výchovou, školními povinnostmi dítěte, hledáním práce a jednáním s různými institucemi, popřípadě sladěním pracovního a rodinného života.