Podniky nad propastí. Oblíbenou restauraci pohřbilo pětinásobné zdražení energií

Recept na přežití vidí prezident Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) Václav Stárka například v omezování otevírací doby. „V okolních státech už je běžné, že má restaurace či hospoda v nejméně vytížených dnech zavřeno,“ uvedl prezident. Co se týče vesnických hospod, je podle Stárka možným směrem jejich robotizace. Tedy krok, ke kterému u vesnických obchodů přistoupila největší domácí síť maloobchodních prodejen COOP. Ta již na několika místech otevřela automatické obchody bez prodavaček. „I v případě vesnických hospod, kde se čepuje jen pivo, by to mohl být do budoucna směr, kterým by se mohly vydat,“ doplnil Stárek.

Nicméně i podle něj bude ještě letos kolaps hospod a restaurací v České republice pokračovat. A hlavně právě na vesnicích. „Všechny náklady se stále zvedají. Problém je také na straně vlády, která svými prohlášeními o restrukturalizaci daní k dobré náladě nepřispívá. Každé daňové zatížení totiž pro podnikatele přináší další prohloubení problémů,“ připomněl Stárek kroky ministerstva financí, které by rádo upravilo DPH a sjednotilo jejich nižší sazby.

Zdroj: DeníkKromě růstu cen vstupů restauratéři též jako první pociťují, když se obyvatelstvo rozhodne šetřit. I z analýzy realitního serveru Videobydleni.cz vyplývá, že se za poslední rok zvýšila nabídka nemovitostí k prodeji a pronájmu v kategoriích restaurace a ubytování téměř o polovinu. Konkrétně u kategorie restaurace k pronájmu jde o nárůst počtu inzerátů o 42 procent a u restaurací k prodeji o 45 procent. „Nejvíce nemovitostí spadlo do nabídky hned po Novém roce, kdy sledujeme meziměsíční nárůst restaurací k pronájmu téměř o 15 procent. Do nabídek se dostávají i nemovitosti na hlavních třídách krajských měst za velmi zajímavé ceny,“ uvedl hlavní ekonom Videobydleni.cz Jakub Veverka.