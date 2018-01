Restaurace podražily. Stovka už nestačí na oběd v žádném krajském městě

Češi si za obědy opět výrazně připlatí. Jen za poslední rok vzrostla průměrná útrata v restauracích o více než pětikorunu na prosincových 112 korun. Na mapě velkých českých měst už teď není jediné, kde by se dal oběd pořídit za méně než stokorunu. Jako poslední se přes tuto hranici přehoupla v posledním loňském čtvrtletí Olomouc.

Jaké jsou hlavní důvody růstu útrat za obědy? „Restaurace do cen jídel promítají své zvýšené náklady. Týká se to zejména surovin, které v posledním roce výrazně podražily,“ vysvětlil manažer Ticket Restaurant Card ve společnosti Edenred Jiří Brych.

Svůj vliv má ale také nízká nezaměstnanost a s ní spojené zvyšování mezd, které se nevyhýbá ani sektoru pohostinství. Třetím faktorem je pak také zvýšená ochota lidí za jídlo v restauracích utrácet, a to zejména v předvánočním období. „Lidé ke konci roku častěji chodí na delší obědy, dopřávají si dražší jídla a k nim často i dezert nebo kávu, to vše se do útrat promítá,“ doplnil Brych.

Výrazný růst cen v restauracích je patrný již déle než rok. Zatímco první skok z přelomu roku 2016 a 2017 byl nárazový a způsobily ho zejména dopady zavádění elektronické evidence tržeb, nyní již útraty rostou postupně a mají v posledních měsících zvýšenou dynamiku.

Ačkoli celorepublikový průměr ceny jednoho oběda činí 112 korun, stravenky v hodnotě vyšší než 100 korun poskytuje svým zaměstnancům jen čtvrtina firem.

Vládní vyhláška stanovující sazby stravného na vývoj naopak zareagovala. Od 1. ledna letošního roku se denní sazba zvýšila na 118 z loňských 109 korun.

Údaje o cenách obědů přinesl cenový index Ticket Restaurant. Ten je sestavený z plateb více než 90 tisíc tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant. Statistiku každý měsíc tvoří více než milion transakcí v restauracích všech tuzemských regionů.