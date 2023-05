Hoteliéři, zejména ti, kteří mají kromě ubytovacích kapacit i místnosti uzpůsobené pro konání konferencí, přednášek či hromadných akcí, bedlivě sledují kroky současné vlády a její přešlapování kolem změn v daních. Vadí jim, že zatím není jasné, za jakou cenu budou své kongresové služby nabízet. A v mezidobí jim utíkají zákazníci, zejména ti zahraniční.

Skupina pražských ubytovacích služeb Olympik Hotels má k dispozici na 19 konferenčních sálů. Zatím však její zástupci neví, kolik jich do konce roku obsadí. Zatímco v hotelnictví panuje zatím příznivé období a po covidové době se hosté pomalu vracejí, horší to je v oblasti kongresové turistiky. Majitelé přednáškových kapacit totiž stále nevědí, kolik mají případným zájemcům za službu účtovat.

„Ještě před několika týdny a měsíci to bylo jednoduché a věděli jsme, v jaké sazbě daně z přidané hodnoty se pohybujeme. Teď je tu však jakési vakuum a my nevíme, s čím nakonec vláda přijde,“ řekl ředitel pražského hotelu Olympik a zároveň místopředseda Asociace hotelů a restaurací (AHR) Vlastislav Šos.

Podle něj se to ukázalo již na několika veletrzích cestovního ruchu, které se od začátku roku konaly nejenom v České republice, ale i v zahraničí. „Stále se nás potenciální klienti ptali, jakou můžeme nabídnout cenu. My jim však musíme odpovídat, že to zatím nevíme a čekáme na květnové rozhodnutí vlády,“ popsal Šos.

Může za to podle něj současná situace, kdy ani vláda stále neví, zda budou budou ubytovací služby stále spadat do kategorie zdaněné deseti procenty, či zda se přesunou výše. „Pořád netušíme, zda to v případě zvýšení bude do hladiny 15 či 21 procent. Popřípadě při zjednodušených sazbách někam jinam,“ doplnil Šos. Dodal, že kvůli současnému nekonzistentnímu systému přišla již řada hoteliérů o některé zákazníky v tomto sektoru.

Hosté se vrací, ale…

Hoteliérská asociace si také nechala udělat analýzu od společnosti Data Servis o stavu a výnosech pohostinství a ubytovacích služeb v loňském roce v porovnání s předcovidovým rokem 2019 a rokem loňským.

Z dat plyne, že stravovací a ubytovací služby stále čelí ekonomickým problémům, vyplývajícím z dvouletého propadu tržeb a následného extrémního růstu nákladů. Za této situace by pak podle prezidenta AHR Václava Stárka jakékoliv zvyšování daňové zátěže znamenalo další ohrožení podnikání a snížení konkurenceschopnosti na evropském trhu a další nárůst inflace.

„Přestože v roce 2022 došlo k oživení cestovního ruchu, stále jsme se nedostali na úroveň roku 2019,“ informoval Stárek. Doplnil, že stravovací služby sice zaznamenaly více zákazníků, ale zvyšující se náklady dále ohrožují existenci až 53 procent provozovatelů restaurací. „Dalších sedm procent již uvažuje o uzavření provozu,“ doplnil prezident asociace.

Výtky AHR vůči současné daňové „tmě“ vnímá ekonomický expert premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček z větší části jako opodstatněné. Ne se vším, na co zástupci asociace upozorňují, ale souhlasí. Neshodne se s nimi například při pohledu na kongresovou turistiku. „Nedomnívám se, že by se kvůli současné situaci, kdy se jedná o sazbách daně, odříkávalo velké množství akcí. Některé se totiž dají účtovat i zvlášť. Ale souhlasím s tím, že by daňové prostředí mělo být předvídatelné. Jakákoliv nejistota je totiž vždy nepřítelem obchodu,“ míní Křeček.

Ekonomický poradce předsedy vlády je nicméně připraven s asociací, stejně jako i s jinými profesními organizacemi, jednat. „Na stole ještě není definitivní rozhodnutí a musíme se ještě podívat na ekonomické dopady. Zvláště pak tam, kde se ještě obchod oživuje po pandemické době. Tam jsem ochoten diskutovat, vyslechnout si jejich argumenty a ještě zvážit, jaké by případné přeřazení do jiné sazby DPH znamenalo přísun do rozpočtů,“ uvedl Křeček.

Doplnil, že konečné rozhodnutí o změnách daní může padnout v horizontu několika týdnů. „Čeká se jen na vzájemnou shodu v rámci koalice,“ dodal Křeček.

Plán na změny daně z přidané hodnoty, který nedávno představil ministr financí Zbyněk Stanjura se stal okamžitým terčem kritiky ze strany dotčených organizací, svazů a spolků. Jen o několik hodin později jej premiér Fiala označil jen za pracovní verzi a interní analytické materiály. „Finální návrhy z expertních a politických debat na téma snížení schodku státního rozpočtu sdělím jménem vlády osobně zhruba za měsíc,“ prohlásil v půlce dubna premiér.