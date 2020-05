Záleží na mnoha aspektech, vysvětlují. Na jednu stranu jsou lidé natěšení do restaurací, na druhou se mnozí mohou koronaviru bát. A ve výsledku bude rozhodovat také počasí.

Na otázku, co říkají na uvolnění vládních nařízení, reagují všichni provozovatelé pohostinství stejně: jsme rádi, jak jinak! „Samozřejmě je pro nás každé rozvolnění přínosem, tedy i otevření zahrádek. Budeme zahrádku tedy otevírat a normálně obsluhovat. Využijeme toho, co nám vláda umožní,“ uvedl Martin Medek z pivovaru Němý medvěd v Mělníku.

S tím souhlasí i Jaroslav Slavík, který je provozním restaurace Bez názvu v Mělníku. „Určitě jsme za to rádi. Je to alespoň nějaký krok,“ řekl. Pozitivně hodnotí toto rozvolnění také Lukáš Pokora, majitel Restaurace Terasa v Neratovicích. „Samozřejmě, že to vítáme. Od doby, co se zavřelo, se lidé ptají, kdy se otevřou zahrádky. Lidé jsou natěšení, určitě to bude dobré,“ uvedl.

Separátní otázkou je ale pohled na to, jak bude, nebo nebude těžké splnit vládní opatření, která otevření zahrádek podmiňují; nejviditelnějším je povinnost zajistit, aby od sebe byly stoly minimálně 1,5 metru, stejně tak se musejí stoly dezinfikovat po každé návštěvě. Zatímco dezinfekce stolů nepředstavuje žádnou novinku, protože se jedná o běžnou praxi v provozu, je otázkou, zda bude nutné řešit například „ochranné pásmo“ kolem zahrádek.

Stoly dostatečně od sebe

„Nejhorší bude rozmístění stolů, tedy zajistit ten metr a půl. Zahrádka je ale rozměrově daná, takže uvidíme, jestli budeme muset zajistit, aby ani kolem zahrádky nikdo neprošel. To bychom museli řešit nějakým záborem,“ uvažoval Jaroslav Slavík z restaurace Bez názvu. Lukáš Pokora z restaurace Terasa v tom nevidí žádnou novinku. „Takové rozestupy tu máme obvykle, lidé od sebe běžně sedí metr a půl,“ řekl.

Naopak dezinfekce stolů nepředstavuje pro restaurace nic nového a ani výraznou položku v rozpočtu. „Nic navíc to pro nás neznamená, jako extra výdaje to nebereme. Je to přirozený výdaj k chodu podniku, nad tímhle jako komplikací jsme se nezamýšleli,“ uvedl Martin Medek z Němého medvěda. Stejně to vidí i Jaroslav Slavík. „Dezinfekce problém nebude, vždy se otíraly stoly, když někdo odešel,“ řekl.

Zda ale někdo přijde, se nyní odhadnout nedá. Někdo je optimista, jiný méně. „To nemůže vědět nikdo, kolik lidí přijde. Lidé budou přicházet v roušce, budou vnímat, že se něco stále děje. Nevím, jestli bude takový zájem, jako obvykle,“ řekl Jaroslav Slavík. Lukáš Pokora si myslí, že lidé se těší, až budou moci vyrazit do hospod.

„Je tady spousta aspektů, hlavní je ten, jaké bude počasí, to dělá hodně. Jestli bude hezky, tak si myslím, že bude plno. Lidé jsou natěšení. Jestli bude pršet, těžko říct,“ dodal.