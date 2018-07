Restaurátorů je zoufale málo, zpomaluje to opravy památek

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení montážní dělníci výrobků a zařízení. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu: Chotěšov, Plzeň (Úněšovská ul.)., Náplň práce: ruční kompletace kabelových propojek pro automobilový průmysl, obsluha výrobních strojů, převážně v sedě, pomocné práce související s dobrým chodem linky., Požadujeme: dobrý zrak (brýle nevadí), manuální zručnost, schopnost práce v sedě ve třísměném provozu nebo turnusech, pečlivost, spolehlivost., Nabízíme: po zkušební době navýšení mzdy, doprava, přesčasy, ubytování., Telefonický kontakt po-pá od 8:00 do 16:00.. Pracoviště: Reparto s.r.o., Kollárova, č.p. 355, 301 00 Plzeň 1. Informace: Oksana Bolvach, +420 608 870 673.

Řidič C, Praha Naše firma ADBA, s. r. o. se zabývá kontejnerovou přepravou v Praze a výkopovými pracemi za pomoci bagrů. Do kolektivu naší firmy hledáme nového zaměstnance na pozici řidiče náklad. autmobilu sk. C. Náplň práce: jízdy po Praze s kontejnerovým vozem pokládky kontejneru, dovoz materiálů... základní péče o vozidlo.