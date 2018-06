Řev motorů z autodromu v Mostě by mohla ztlumit vodní clona. Už měřili účinnost

Autodrom Most je dlouhodobě pod útoky kritiky na nepřiměřeně obtěžující hluk. Teď testuje nové opatření.

Společnost Autodrom Most přistoupila ve snaze co nejvíce omezit šíření hluku do okolních oblastí ke zkouškám dalšího z možných opatření. Tentokrát ve spolupráci s Českým vysokým učením technických (ČVUT) a Národní referenční laboratoří prověřovala účinnost clony z vodní mlhy. „Podle odborníků vodní clona uleví prostředí namáhanému enormním hlukem až o 17 decibelů. Výsledky měření bychom se měli dozvědět v brzké době,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš.

Idea a způsob měření vychází z dlouhodobého výzkumu docenta Richarda Nového, jednoho z předních a uznávaných expertů na problematiku hluku ze strojní fakulty ČVUT.

Měření se uskutečnilo v době závodů motocyklů na velkém okruhu, kdy se na dráze najednou pohybovalo až 30 strojů. „Improvizovali jsme, vodní clonu jsme vytvořili pomocí proudnic a dalších dostupných technologií hasičů. Pokud se z výsledků měření ukáže, že opatření je účinné, pořídíme profesionální zařízení. Bylo by zároveň šetrné k životnímu prostředí, použitá voda by recirkulovala,“ vysvětlil Diviš.

(fou)