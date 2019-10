„Lidé mají jen pár měsíců na to, aby si kontroly nechali provést. Nápor proto bude gradovat,“ řekl Deníku výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký. Zákazníci si mohou vybírat ze seznamu na webu asociace. Čítá přes 1100 jmen, jejich počet v krajích se však výrazně liší. Nejvíce možností na výběr mají ve Středočeském kraji, kde jich figuruje 170, naopak nejméně v Karlovarském s pouhými 22 jmény.

Ceny se liší podle typu tepelného zdroje. Levnější bývají u jednoduchých zahřívacích kotlů na ruční ovládání, více se platí u kotlů s regulací na vyšší úrovni, které lze připojit na počítač. Pohybují se od 500 do 2000 korun, prodražit se mohou o cestovné. Dříve směli revize kotlů provádět jen autorizovaní zástupci výrobců. Pokud nebyli v dosahu, celkovou částku podražily právě náklady na jejich dopravu. „Nyní, pokud výrobce řekne, že v blízkosti nemá žádnou odborně způsobilou osobu, která by to udělala za rozumný peníz, lze zvolit někoho jiného, kdo je proškolený na stejný typ výrobku,“ konstatoval Krátký.

Nejsou lidi

Sehnat topenáře i na běžný servis někdy vyžaduje štěstí. Svědčí o tom průzkum společnosti Topite.cz. Z 163 e-mailem oslovených poskytovatelů topenářských služeb jich poptávku ani neotevřelo přes 40 procent. Pětina oslovených odpověděla, že službu nenabízí nebo na její provedení nemá kapacitu. Kompletní poptávané služby nabídlo jen 6,7 procenta oslovených firem.

Lepší to nebývá ani s telefonickým oslovováním. „Během dne je řemeslník na montážích nebo na cestě a každý telefonát, ať už jde o novou poptávku, nebo o problém u stávajícího zákazníka, jej odvádí od práce, kterou dělá,“ uvedl topenář Karel Náprstek.

Na výměnu starých kotlů 1. a 2. emisní třídy již lidé mají jen necelé tři roky. Tomu, kdo by v nich topil po 1. září 2022, bude hrozit pokuta 50 tisíc korun. A kdyby nepřestal, mohly by přijít další a další pokuty ve stejné výši.