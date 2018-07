Revoluce na železnici. Soutěž o lokálky na Ústecku vyhrál RegioJet

Soukromý železniční dopravce RegioJet vyhrál poptávkové řízení na provoz regionálních vlaků na šesti elektrifikovaných tratích v Ústeckém kraji. Vyplývá to z oznámení na úřední desce Ústeckého kraje, na které upozornila na facebooku Drážní společnost.

RegioJet má získat od prosince 2019 smlouvu na deset let. V poptávkovém řízení nabídl za milion kilometrů ročně 149 milionů korun. Ústecký kraj chtěl v soutěži nové elektrické jednotky, které nahradí většinou dieselové jednotky Regionova, které na těchto tratích jezdí. Zatím jde o oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Jde o první zakázku RegioJetu v Česku na provoz regionálních vlaků.

Podle náměstka Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka byla nabídka RegioJetu o zhruba 50 korun na vlakokilometr nižší než ostatní. „Budeme s nimi teď jednat a budeme po nich žádat garance jejich nabídky,“ dodal Komínek.

RegioJet v soutěži porazil dosavadního dopravce České dráhy, Arrivu a Leo Express. O soutěži jako první informoval deník Zdopravy.cz v červnu. RegioJet zatím neuvedl, jaký vlak nasadí, podle zdrojů deníku Zdopravy.cz má jít o elektrické jednotky od polského výrobce Pesa.

Ústecký kraj si zvolil poptávkové řízení, které nahrazuje klasickou soutěž, přitom v podstatě soutěží o nejlepší nabídku je. Zákon takový způsob výběru umožňuje. RegioJet má jezdit z Děčína po pravobřežní trati do Ústí nad Labem-Střekova, z Ústí nad Labem západ do Štětí, z Ústí nad Labem do Bíliny (přes Úpořiny, dosud linka U5) a z Mostu do Žatce (linka U13), k tomu získá také část provozu na tratích Most–Žatec, Most–Bílina a Teplice–Litvínov.

Oproti stávajícímu rozsahu dojde k navýšení provozu ročně o zhruba 150 tisíc ujetých kilometrů, vlaky tedy budou jezdit častěji než dosud. Zatímco kraji dosud na těchto tratích stačily motorové vlaky, nově požaduje jen elektrické. Podle mluvčí kraje Lucie Dosedělové poptává takové soupravy i kvůli špatnému ovzduší v kraji. „Ekonomická životnost drážního vozidla je 30 let, což by v případě pořízení motorových jednotek znamenalo na další 30 let zvýšenou zátěž životního prostředí v Ústeckém kraji. Ústecký kraj podporuje, aby na tratích, které k tomu mají potřebnou infrastrukturu, jezdily vlaky pokud možno s čistou trakcí,“ dodala Dosedělová.

Kromě elektrického pohonu bude podmínkou nízkopodlažnost, klimatizace nebo možnost přepravy jízdního kol či kočárků. Soutěž počítá s nákupem sedmi krátkých souprav pro zhruba 100 cestujících.

Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje zatím firma nemá informaci o vítězství k dispozici oficiálně. „Předpokládáme, že budou následovat jednání se zástupci Ústeckého kraje o dalším postupu. Každopádně by to byla vynikající zpráva zejména pro cestující, kteří se díky tomu dočkají lepších a modernějších služeb v regionální železniční dopravě v rámci Ústeckého kraje,“ řekl Ondrůj.