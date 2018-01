Revoluce v létání? Norové chtějí do roku 2040 plošně zavést letadla na baterky

Všechny lety na vzdálenost kratší než patnáct set kilometrů by v Norsku měla do roku 2040 zajišťovat pouze elektrická letadla. Tamní provozovatel letišť chce být totiž první firmou na světě, jež svá letadla nahradí elektrickými. Informovala o tom agentura AFP.

Myslíme si, že všechny lety, které trvají méně než 1,5 hodiny by mohly být v budoucnu zajišťovány výhradně elektrickými letadly,“ citoval list The Guardian ředitele norské letecké společnosti Avianor Daga Falk-Petersena. Do tohoto časového limitu by se vešly veškeré vnitrostátní norské linky i lety do sousedních skandinávských zemí.

Podle agentury AFP plánuje společnost Avinor, jež provozuje většinu norských letišť, v dohledné době zahájit výběrové řízení na testovací provoz komerční linky. Tu by mělo zajišťovat malé elektrické letadlo o celkové kapacitě devatenácti sedadel. Létat by mělo začít nejpozději v roce 2025.

„Jakmile dosáhneme našeho cíle, cestování letadlem již nebude pro životní prostředí představovat žádný problém,“ zdůrazňuje Falk-Petersen. Domnívá se totiž, že přechod na elektřinu přinese snížení hluku i provozních nákladů.

Jen vnitrostátní letecká doprava má aktuálně na svědomí 2,5 procenta z norských emisí skleníkových plynů. Pokud bychom však do těchto statistik započítali i mezinárodní linky, jedná se o přibližně dvojnásobné množství, upozornil server The Local.

Norsko je největším producentem ropy a zemního plynu v západní Evropě. Trochu paradoxně je ale zároveň průkopníkem elektrické dopravy. Podíl elektrických aut, jenž v roce 2017 představoval třetinu z celkového počtu vozidel, je v zemi nejvyšší na světě.