Revoluce ve sdílení aut? Prahu přijíždějí dobývat elektrické vozy Re.volt

Měsíce plánování, dva roky tvrdé dřiny – ale vyplatilo se. Společnost Re.volt, jež se zaměřuje na sdílení elektrických aut, rozjíždí v Praze od pátku zbrusu nový projekt "carsharingu", který má vyřešit nekonečné potíže s parkováním a také nabídnout nevšední zábavu. „Přál bych si hlavně, aby to lidi bavilo,“ usmívá se ředitel firmy Pavel Kuchta.

O co vůbec jde? Jedná se o systém sdílení malých elektrických vozidel. Uživatelé si na Google Play pouze stáhnou aplikaci "revolt carsharing", skrz ni se zaregistrují, vyplní potřebné údaje… A mohou jezdit. Až tak jednoduché to je. „Přinášíme opravdovou revoluci v carsharingu,“ potvrzuje technický ředitel Martin Matoušek.



Vozy budou neustále monitorovány počítačem, přičemž jakmile jejich baterie klesne pod třicet procent, aktivuje se ochrana a sníží se výkon. Jeden z techniků posléze přijede a baterii vymění, uživatelé nicméně jakoukoli nutnou údržbu vlastně vůbec nezaznamenají.

Samotnou aplikaci si nadšení řidiči mohou stáhnout už nyní, poprvé si půjčit vozidlo pak půjde v pátek ráno. „Rozjedeme to zhruba od sedmé hodiny. Dnes máme neformální setkání s veřejností, kterou jsme zde pozvali pomocí Facebooku. Chceme oslavit, že jsme konečně tady a dát to lidem na vědomí,“ hlásí oba spolupracovníci, kteří svůj projekt představili ve čtvrtek odpoledne u obchodního centra Nový Smíchov.



Zákazníci budou mít auta k dispozici za čtyři koruny za minutu. Mimo to se ale po nich – před první jízdou – bude kromě nezbytných osobních informací chtít také "validační selfíčko". „Chtěli jsme zpočátku dělat ověřovací videohovory, ale při beta testu jsme zjistili, že domluvit se na jednu konkrétní minutu nevyšlo ani u čtrnácti lidí,“ vypráví Kuchta.

V ulicích Prahy 1 a Prahy 2 bude v půlce srpna celkem dvacet aut. Nyní jsou k dispozici dvě. „V Číně, odkud vozy jsou, se něco zanedbalo a autíčka byla poslána pozdě, takže nám osmnáct aut z dvaceti přijde až dvanáctého srpna. Nechtěli jsme na ně ale i kvůli lidem čekat, takže projekt spouštíme už teď a zbylé jednotky přidáme postupem času,“ popisuje podnikatel, jenž pochází z Ostravy.



Od našeho posledního rozhovoru se prý mnohé změnilo. „Všechno! Projekt je živým organizmem, takže i když se snažíme být velice dobře připraveni a děláme si plány, tak ty se občas rychle mění,“ usmívá se Kuchta.

I proto není žádná fáze projektu v konečném stádiu. „Základem je testování. Pořád budeme v beta verzi a chceme vědět, co si o tom lidé myslí a jak jim vše funguje, nebo naopak nefunguje. Odpovídá to novodobému vývoji. Vytvořili jsme úplně nejjednodušší aplikaci, jaká šla, a teď se budeme snažit, aby to bylo funkční logisticky, finančně a aby se to používalo,“ doplňuje Matoušek.



Pozitivem je, že fanoušky si "autíčka" v podstatě už našla. „Původně jsme chtěli najít na začátek pár testerů, aspoň dvacet, a nakonec se nám přihlásilo skoro 650 lidí. To úplně předčilo naše očekávání. Je to zpětná vazba, že jdeme správným směrem a že se projekt lidem líbí, přičemž budeme rádi, když nás pak budou sdílet i na sociálních sítích,“ přeje si Kuchta.

Ve čtvrtek byl tedy na programu přípitek – a v pátek se pojede zostra. Co si oba muži, kteří za firmou Re.volt stojí, přejí do začátku? „Abychom se my, co na projektu spolupracujeme, cítili dobře. Aby si člověk mohl říct, že je to legrace a že tato práce je v životě další možností, jak se učit nové věci,“ říká Martin Matoušek.



Jeho kolega pak věří, že uživatelé si projekt oblíbí. Ostatně stejně jako on. „Popřál bych nám, aby to lidi bavilo. Kdyby to tak nebylo, nemělo by to smysl. Chceme, ať mají nevšední zážitek, mají se na co těšit a chceme jim nabourat také každodenní stereotypy,“ dodává Pavel Kuchta.

Re.volt vozidlo:obsahuje palubní počítač, jeho maximální rychlost je 80 km/h, má dojezd 120 kilometrů, pojme dvě osoby, obsahuje klimatizaci/topení, disponuje střešním oknem, malým kufrem, couvací kamerou, USB portem, čtečkou karet, posilovačem řízení i brzd apod.

Za společností Re.volt (ze zkratky carsharing re.volution) stojí dvojice Pavel Kuchta a Martin Matoušek, která se dala dohromady skrze ImpactHub. V Praze nyní představují unikátní projekt, který lidem umožní využívat malé elektrické automobily. Více naleznete na revolt.city.