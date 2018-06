Řidičák na zkoušku by nebyl špatný nápad, shodují se instruktoři

Čím zkrotit mladé řidiče, aby sundali nohu z plynu? Ve hře je varianta řidičského průkazu na zkoušku. Programové prohlášení vlády navrhuje řidičské oprávnění s omezenou platností, případně že by noví řidiči mohli mít pouze polovinu trestných bodů.

Experti z oboru se ale nemohou tak docela shodnout, zda by takové opatření bylo účinné a vedlo k většímu bezpečí na českých silnicích. Místo tvrdí represe by někteří instruktoři navrhovali například přezkoušení po určité době praxe v provozu. A to třeba „pouze“ z praktické části, tedy jízdy. S tou totiž mají často problémy řidiči, kteří o průkaz přišli a nyní skládají zkoušku znovu – bojují totiž se zlozvyky. A kvůli nim třeba neudělají praktickou část zkoušky.



Co si o novém návrhu myslí instruktoři autoškol z Benešovska? Zdeněk Krampera z Autoškoly Krampera návrh hodnotí jako smysluplný. „Ve světě to bývá časté, zejména to je ale o chování všech účastníků provozu, jak se lidé přizpůsobují pravidlům,“ podotkl.



Petr Loudín ale hodnotí návrh tak, že silnicím by takové řešení příliš nepomohlo. „Myslím, že bude jedno, jestli se lidé vybodují za 12, nebo 6 bodů. Jsou přestupky, za které vám odeberou řidičák, když je spácháte dvakrát v jednom roce, aniž byste měl 12 bodů,“ vysvětlil.

A jestli by byl pro přezkoušení po určité době od získání řidičského průkazu? „To je složité ve chvíli, kdy žák jezdí po městě padesát, splňuje co chce, ale když sedne do auta sám… Pak záleží na jeho psychice a mentalitě, jak zákony bude dodržovat,“ řekl.



Má i zahraniční zkušenost. „Byl jsem v Holandsku, kde před každou křižovatkou byl obrovský retardér, všichni tak museli zpomalit. Neříkám, že to bylo správné, ale rozhodně to bylo zajímavé,“ řekl se smíchem. Mezi jízdními pruhy podle jeho vyprávění byly travnaté ostrůvky. „Opravdu se nedalo předjíždět tam, kde se nesmělo. Ale to je nákladnější varianta oproti tomu dát do zákona šest bodů pro nové řidiče,“ uvedl.



Není to špatné řešení. Tak hodnotí návrh instruktor Jiří Čáp a Autoškoly Čáp. „Po zkušenostech z autoškoly vidím to, že někteří noví řidiči bourají, příčinou je většinou nedbalost – ať už vysoká rychlost, nebo alkohol,“ řekl.

Podle něj se státní orgány snaží zpřísňovat fungování autoškol. „To je sice v pořádku, ale jak řekl kolega je to na zodpovědnosti člověka, zda předpisy dodržuje. Tohle řešení by ale mělo přispět k tomu, aby byli trochu kroceni. Nemyslím, že by na závěr měli dělat přezkoušení, ale pokud řidič nebude mít žádné problémy, tak by pak měl dostat klasický řidičský průkaz,“ řekl k řidičáku na zkoušku.



Problém je podle něj i v rodičích. „Jdou a koupí nadupané auto nezkušenému řidiči,“ poznamenal.



Břetislav Šauer z Autoškoly Šauer hodnotí návrh jako pokus, který mu nesedí. „Spíše by měly být přísnější zkoušky, psychologická vyšetření, to je jediná cesta,“ podotkl. Problém je podle něj v tom, že se často zakazuje, trestá, ale chybí výchova. „Když budou lidé slušně vychovaní, budou mít slušné vztahy mezi sebou, tak tohle nebude potřeba,“ vysvětluje.