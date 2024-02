Nový řidičák na zkoušku připravil za měsíc své existence přes dvě desítky začínajících řidičů o oprávnění. Dočasně. Hříšníci musí nyní absolvovat zdokonalovací kurz. Pokud tak neučiní, o řidičák zcela přijdou. Cílem novinky je pracovat s nezodpovědnými řidiči.

Od letošního ledna dostávají řidiči v Česku takzvaný řidičák na zkoušku. | Foto: Shutterstock

Od ledna řidiči v České republice získávají takzvaný řidičák na zkoušku. To znamená, že pokud člověk během dvou let od obdržení svého prvního řidičského oprávnění spáchá závažný přestupek, tedy ten hodnocený v novém bodovém systému maximálním počtem bodů, o řidičák dočasně přijde. Ve více než dvaceti případech se tak za první měsíc fungování systému už stalo.

Novinka má pomoci snížit nelichotivou bilanci týkající se začínajících řidičů. Z pohledu nehodovosti jsou totiž nejrizikovější skupinou na tuzemských silnicích. Jen v roce 2023 evidovali dopravní policisté téměř pětadevadesát tisíc dopravních nehod. Zemřelo při nich 455 účastníků silničního provozu. Každá jedenáctá oběť patřila do kategorie začínajících řidičů ve věku od osmnácti do čtyřiadvaceti let s méně než pětiletou praxí.

Věděli jste, že řidičák na zkoušku se netýká jen nových řidičů? Podívejte se:

Řidičák na zkoušku se netýká jen nových řidičů. Pozor si musí dát i zkušenější

Mezi hlavní příčiny smrtelných střetů patří podle policejních statistik přejetí do protisměru, nepřizpůsobení jízdy stavu silnice a nevěnování se řízení. Vše většinou v souvislosti s velkou rychlostí. Ta je příčinou sedmnácti procent všech dopravních nehod, u havárií šoférů začátečníků je to však skoro jednou tolik – necelá třetina případů.

„Z celkové populace řidičů tvoří začátečníci pouze tři procenta. Přesto tito řidiči způsobí cirka jedenáct procent všech dopravních nehod. Nepoměr jasně říká, že je třeba směřovat úsilí k jejich vzdělání. Řidiče, kteří se zachovají velmi nebezpečně, budeme vracet do autoškol a pracovat s nimi,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

První hříšníci

Už se tak děje. Na novinku v podobě řidičáku na zkoušku „doplatilo“ v lednu už čtyřiadvacet řidičů. Ti kvůli velmi závažnému prohřešku přišli o řidičské oprávnění. Zatím dočasně. Nyní musí do tří měsíců absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů včetně evaluační jízdy. Po absolvování „nápravného“ kurzu získají řidičský průkaz zpět. Pokud podmínky nesplní, přijdou o něj.

Mezi hříšníky však nejsou pouze lednoví absolventi autoškol. Novinka se totiž vztahuje i „zkušenější“ šoféry, konkrétně na všechny, kteří svůj první řidičák získali v únoru 2022 a později. „Novela platí od 1. ledna 2024. Na každého, kdo od tohoto data spáchá závažný přestupek a současně je držitelem svého prvního oprávnění méně než dva roky, se bude vztahovat povinnost se zúčastnit výchovně vzdělávacích programů,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Datum získání oprávnění je uvedené na řidičském průkazu.

Tyto novinky čekají v roce 2024 na řidiče:

Novinky pro řidiče: Vyšší rychlost na dálnici, řidičák na zkoušku, dražší známka

Podle resortu navíc není rozhodující, jakou skupinu oprávnění řidiči získali. V praxi se tak řidičák na zkoušku týká třeba i šestnáctiletých motorkářů.

Zatímco odborníci změny vítají, motoristé nad dopady novinky vyjádřili obavy. „Ne každý vlastní po získání řidičáku auto, občas si jej spíše půjčí od rodičů. Takže dva roky řidiči přečkají vesměs s řidičákem v šuplíku a až poté začnou jezdit naplno. Nebudou o moc lépe připraveni na nejrůznější situace,“ řekl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.