Usednout za volant autobusu v osmnácti letech? V Česku to není možné. Zájemci musí vyčkat minimálně na dovršení jednadvacátého roku. Může se to ovšem změnit. Zástupci sdružení dopravců se snaží přesvědčit poslance o nutné změně kvůli nedostatku profesionálních řidičů. V tuzemsku jich chybí pět tisíc.

V brněnské MHD chybí přes padesát řidičů. Situaci může pomoci změna zákona

Průměrný věk šoférů se navíc pohybuje od pětapadesáti do šedesáti let, tudíž v dalších letech jich do penze bude odcházet čím dál více. V krajním případě kvůli tomu hrozí i rušení autobusových linek. „Ve dvaadvaceti dopravních podnicích, které patří do Sdružení dopravních podniků ČR, pracuje přes deset tisíc řidičů. Chybí v nich asi pět set řidičů,“ sdělil předseda sdružení Tomáš Pelikán.

Situace ale není totožná napříč zemí - například v Českých Budějovicích mají plný stav, jinde řidiči chybí. „V menších městech jsou to jednotky lidí. Nikde ale kvůli tomu nedochází k omezování dopravní obslužnosti, nedostatek kmenových zaměstnanců řešíme brigádníky nebo přesčasovými směnami,“ vysvětlil Pelikán.

Šance pro absolventy

Řešením může být právě zmíněné snížení věkové hranice pro řízení autobusu. Mnozí absolventi středních škol shánějí své první zaměstnání a někteří i práci šoféra zvažují. Jenže kvůli věku řídit nemohou.