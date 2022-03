Tato vozidla jsou totiž těžší než ta se spalovacími motory. Na návrhu změny zákona proto již pracuje ministerstvo dopravy a vláda by jej mohla projednat v září. K podobné změně přistupují i některé další státy EU. „V současné době zjišťujeme u ostatních členských států Evropské unie, zda by umožnily tato vozidla řídit na svém území, a pokud ano, za jakých podmínek,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Alternativní pohon

Řídit těžší dodávky s alternativním pohonem smějí již nyní například řidiči v Německu. V Česku by to mohlo být možné už od příštího roku. O změnu usiluje i Svaz průmyslu a dopravy České republiky. (SVČR) „Chceme tím jen narovnat určitou nevýhodu vozů s alternativním pohonem oproti těm se spalovacím motorem,“ říká manažer pro dopravu a investice SVČR Jan Šebesta.

V posledních letech sílí tlak na dopravce, aby do svých flotil zařazovali mnohem více automobily s alternativním pohonem – tedy například elektromobily či vozidla s vodíkovým pohonem. Jedním z důvodů, proč se do toho zatím příliš nehrnou, může být právě i fakt převozu menšího objemu zásilek. „Zjednodušeně řečeno jsou vozidla na alternativní pohon těžší než stejné modely se spalovacím motorem. Když se do nich naloží stejný objem zboží, pak váha přesahuje přes 3,5 tuny. Takové vozidlo už pak nesmí podle zákona řídit člověk s řidičským oprávněním typu B, ale již musí mít zkoušky na nákladní vozidlo,“ vysvětluje Šebesta.

Návrh má podporu u policie a dalších institucí. „Úprava je nutná a žádoucí vzhledem k tlaku na přechod na vozidla s místně nulovými emisemi,“ říká mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.

Po silnicích Evropské unie jezdí čím dál více dodávek s alternativním pohonem. Potvrzují to data Evropské asociace výrobců aut. Podle nich se v loňském roce prodalo na evropském trhu bezmála 48 tisíc nových dodávek s pohonem čistě na baterii nebo plug-in hybridy (vozy s elektromotorem a zároveň spalovacím, pozn. red.). O rok dříve to bylo necelých 29 tisíc vozů. Největší zájem o zmíněné vozy byl ve Francii, kde se jich prodalo 12 879 kusů a dále v Německu. Tam si je zakoupilo 12 794 zákazníků. V Česku prodeje poprvé v historii překonaly hranici stovky prodaných vozů. Zatímco v roce 2020 si elektrododávku koupilo 44 zákazníků, v loňském roce to bylo 172 zájemců.