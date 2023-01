V Česku každoročně evidují policisté téměř 99 tisíc dopravních nehod . Řidiči v kategorii 18–24 let jich zaviní pětinu. Každá desátá oběť na silnicích jsou mladí řidiči. Podle policejních statistik je nejčastější příčinou nehod nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob jízdy. Nasbírat zkušenosti jim mají pomoci právě řidiči s dlouholetou praxí.

Zatímco v Česku se jedná o novinku, v Německu, Rakousku či Slovensku podobný systém funguje několik let. „Výsledky a zkušenosti nejen ze západních, ale také východních zemí, které jsou nám blíže i mentálně, hovoří o tom, že se podařilo snížit počet dopravních nehod zaviněných mladými, a především nezkušenými řidiči. Očekáváme, že i u nás se to podaří,“ podotýká šéf resortu dopravy.

Vedle nezkušeného řidiče nebude však moci usednout jen tak někdo. Dotyčný musí vlastnit řidičské oprávnění na osobní auto minimálně deset let, nesmí mít záznam bodů v době zahájení, a i po celou dobu činnosti mentora. Stejně tak musí vždy sedět na sedadle spolujezdce a musí být střízlivý. V případě nehody se však nemusí obávat, že by za ním automaticky směřovala případná spoluvina.

„Příprava řidiče se nijak neliší. I nadále bude absolvovat kompletní program autoškoly, a pro provoz tak bude připravený. Nijak se nesnižuje jeho právní odpovědnost. Přítomnost mentora je z důvodů vybavení začínajícího řidiče dalšími zkušenostmi, které nemůže získat v autoškole,“ připomíná Kupka s tím, že policisty ale bude zajímat, zda mentor splnil veškeré požadavky a dohlížel na řidiče. Pokud by například spal, hrozí mu bloková pokuta 2 500 korun, ve správním řízení sankce v rozmezí od čtyř do deseti tisíc korun.

Hazarduješ? Přijdeš o řidičák

Snížit nehodovost u začínajících řidičů má i takzvaný řidičský průkaz na zkoušku. To znamená, že pokud během dvou let řidič spáchá závažný přestupek, tedy ten hodnocený v novém bodovém systému maximálním počtem bodů, o řidičský průkaz dočasně přijde. „Musí poté do tří měsíců absolvovat dopravně psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů včetně evaluační jízdy, aby nepřišel o řidičský průkaz. Chceme autoškoly i vyzbrojit drsnějšími reklamními spoty, které má BESIP k dispozici,“ upřesňuje ministr dopravy.

Po absolvování „nápravného“ kurzu donese řidič na úřad obce s rozšířenou působností potvrzení a řidičský průkaz získá zpět. Řidičák na zkoušku se bude týkat prvních průkazů, které člověk získá. Nikoliv situace, kdy si někdo rozšiřuje dosavadní řidičské oprávnění na další skupiny.

Změny vítají i odborníci. „To, co je nyní na stole, je mixem zahraničních zkušeností z Rakouska a Německa, kde zavedení podobných systémů snížilo nehodovost mladých řidičů osobních automobilů. Novým systémem míříme na nejkritičtější období po autoškole, kdy mladý řidič nemá nasbíráno potřebné množství zkušeností, a i statisticky je nejohroženější,“ reaguje ředitel Týmu silniční bezpečnosti a expert na výchovu řidičů Jan Polák.

S tím souhlasí i zástupci autoškol. Do výchovy budou totiž moci výrazněji promluvit rodiče. „Komu jde více o bezpečnost začínajících řidičů než jejich rodičům? V zemích, kde již takovýto systém vzdělávání řidičů funguje, se zapojuje zhruba 30 procent rodičů,“ upozorňuje předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička s tím, že s podobným číslem se počítá i v Česku. Podle Horčičky ale bude mít novinka mnohem větší dopad. I mentoři si budou chtít připomenout pravidla a začnou se podle něj sami vzdělávat.