Po deseti letech se bude muset pravděpodobně vydat na úřad osmatřicetiletý Vladimír Podolka ze Středočeského kraje. V září mu totiž končí platnost řidičského průkazu. I když lze od loňského roku zažádat o výměnu plastové kartičky elektronicky přes nový Portál dopravy, tuto možnost nejspíše nevyužije.

„Musel bych si kvůli jedné žádosti zřídit datovou schránku, to se mi upřímně nechce. Na druhou stranu si sám sobě říkám, že online komunikace je budoucnost a jednou na ni budu muset přistoupit. Zatím váhám,“ konstatoval zaměstnanec v cestovním ruchu. Není ovšem sám, kdo se rozhoduje o formě výměny průkazu. Podobnou situaci budou řešit statisíce řidičů.

Za propadlý řidičák až dva tisíce pokuty

Podle ministerstva dopravy v letošním roce skončí platnost bezmála 760 tisíc průkazů. Největší nápor žadatelů o výměnu přitom jeho úředníci očekávají v květnu, červenci a říjnu.

Ve skutečnosti budou úřady muset vyměnit řidičských průkazů mnohem více, než kolika jim v letošním roce končí platnost. Jen v loňském roce si totiž průkaz nevyměnilo přes sto tisíc šoférů. Mnozí řidiči tedy jezdí s propadlým termínem platnosti, což se nemusí vyplatit. Pokud je odhalí policejní hlídka, hrozí jim bloková pokuta až dva tisíce korun, ve správním řízení o pět set korun víc.

Zatímco ještě v minulém roce museli zapomnětliví motoristé absolvovat dvě cesty na úřad, nyní je to o polovinu méně. Loni Portál dopravy sice nabízel elektronickou cestu, ovšem muselo se jednat o klasickou výměnu průkazů v řádném termínu a zároveň musely být platné veškeré údaje. Jakákoliv změna znamenala nutnost navštívit úřad osobně. To se změnilo. „O propadlý řidičský průkaz je možné žádat elektronicky. Platí však stále, že pokud nemám platný řidičský průkaz, nemohu až do doby, kdy dostanu nový, řídit,“ připomněl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Doplnil, že na úřad obce s rozšířenou působností není nyní nutné fyzicky chodit ani v případě ztráty či odcizení průkazu a nebo při změně údajů.

Povinností zatím zůstává si nový řidičský průkaz vyzvednout na úřadu, stejně tak případné placení správního poplatku při vydání nové kartičky kvůli změně údajů a podobně. Vše by se však mohlo stát minulostí. Ještě letos by mohl Portál dopravy umět platby.

„V praxi to zatím funguje tak, že žadatel při vyzvednutí řidičského průkazu správní poplatek zaplatí před vydáním na úřadě. Nově by jej rovnou zaplatil při žádosti,“ popsal zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal.

Pokračování digitalizace

Portál dopravy v modernějším provozu něco málo přes čtvrt roku. Zájem o on-line vyřizování žádostí i díky širšímu využití přitom roste. Jen za první měsíc fungování podalo elektronicky žádost více než tři tisíce řidičů. To je oproti předchozím letům dvojnásobek.

Ministerstvo dopravy počítá s růstem využití i nadále. Chce totiž postupně portál vybavit dalšími funkcemi a agendami. Uložen by na něm měl být i být i velký technický průkaz vozidla, stejně tak má přibýt možnost registrace vozidla bez nutnosti návštěvy úřadu.

Systém se však nebude zaměřovat jen na motoristy. Piloti a „námořníci“ by zde měli najít přehled všech držených průkazů a oprávnění. Zjednodušeně řečeno by se Portál dopravy měl stát stěžejním rozcestníkem při vyřizování záležitostí mezi motoristy, piloty, lodníky a ministerstvem dopravy.

Jak na výměnu



O výměnu řidičského průkazu lze zažádat nejdříve tři měsíce před koncem jeho platnosti. Pokud požádáte z preventivních důvodů dříve, zaplatíte 200 korun. Stejnou taxu žadatel zaplatí, pokud průkaz ztratil, poškodil a podobně.

Motorista si může i při online žádosti zvolit, v jakém časovém horizontu požaduje vyřízení. Při standardní lhůtě, tedy do 20 dnů, se za výměnu neplatí. Další možností je zrychlené vyřízení. Nový průkaz je k dispozici do pěti pracovních dní, ovšem za správní poplatek 700 korun (při online žádosti se platí při vyzvednutí průkazu na úřadu).

Řidič si může zvolit, na kterém úřadu obce s rozšířenou působností (celkem 206) si nový řidičský průkaz vyzvedne. Jakmile je připraven k vyzvednutí, dorazí žadateli informační sms zpráva nebo e-mail.

Kromě přístupu do Portálu dopravy potřebuje mít uživatel pro úspěšné odeslání žádosti zřízenou datovou schránku. Pokud ji nemá, v systému najde nápovědu, jak na to.