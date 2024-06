Češi už vyrážejí nebo se chystají na letní dovolenou. Cestovní kanceláře hlásí, že mají vyprodány tři čtvrtiny letních termínů. Lidé si s sebou vezmou zpravidla i svůj mobil nebo tablet a v takovém případě mohou být překvapeni, když jim přijde účet za telefon. V zemích Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru je to trápit nemusí. Přemýšlet o tom by však měli ve chvíli, kdy se chystají do vzdálenějších nebo exotičtějších destinací. V některých případech by je totiž třeba sledování filmů na telefonu mohlo přijít pěkně draho. Pozor tedy na roaming.

Čeští turisté se v zahraničí nemusejí spoléhat jen na české operátory. Řada lidí totiž využívá služeb místních společností. Vyplatí se to? I tomu se věnoval Deník. | Foto: Shutterstock

Po covidovém půstu Češi opět vyrážejí do zahraničí. Agentura Ipsos ve svém průzkumu uvádí, že do ciziny se chystá 58 procent Čechů, přičemž pojedou hlavně do Chorvatska, Itálie a na Slovensko. V současné době je i v plném proudu prodej takzvaných last minute zájezdů a v těchto případech Češi pokukují i po vzdálenějších zemích. „Nabídka last minute zájezdů je směřována především do destinací Tunisko, Egypt, Bulharsko a Turecko,“ přiblížila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Kromě Bulharska se ovšem jedná o země, kde už turisté musejí počítat s tím, že si za volání nebo za stahování dat připlatí. Minuta volání ze země z takzvané zóny 2 přijde například u Vodafonu na 30,52 koruny a stažení jednoho megabytu dat na 7,70 koruny. Zhlédnutí jednoho filmu na streamovací službě by tak diváka mohlo přijít na několik tisíc korun.

EU Čechům zlevnila volání a data v zahraničí. Doma ale dál platí skoro nejvíc

Pokud by ovšem na dovolenou jeli do zemí v takzvané zóně 3, jako je třeba Thajsko, zavolali by si už za 61 korun a večer u filmu by je přišel přinejmenším na několik desítek tisíc. Za jeden stažený megabyte si totiž Vodafone účtuje přes 300 korun. A podobně to mají i ostatní operátoři.

Mají proto pojistky, aby do takových částek turisté „nezahučeli“. „Pokud útrata za datové připojení dosáhne tisíc korun, dostane zákazník upozornění SMS zprávou. Jakmile ale zákazník dosáhne útraty 1,5 tisíce korun, je datové připojení pozastaveno a zákazník musí prostřednictvím SMS potvrdit, že souhlasí s dalším účtováním,“ popsala Veronika Kučíková z O2. Vodafone má tento limit nastavený na 1,3 tisíce korun, u T-Mobilu se data automaticky nespustí, pokud jeho zákazníci nemají zakoupený balíček Data svět.

Speciální balíčky

Právě takové balíčky stahování dat výrazně zlevňují. „Při cestování mimo Evropskou unii, třeba v Thajsku nebo Spojených arabských emirátech, doporučujeme naši službu Roaming na den. Balíček lze využít ve více než sto zemích mimo EU. Zvlášť pro některé exotické destinace v Africe nebo Asii je to opravdu výhodná nabídka. Za 199 korun získáte 500 MB dat, příchozí hovory zdarma a v případě neomezených tarifů i neomezené volání do Česka a na čísla v zemi, kde se nacházíte. U ostatních tarifů je to podle počtu volných minut,“ uvedla Kateřina Šantorová z Vodafonu.

O2 zase nabízí třicetidenní datový balíček, který lze využít ve více než šedesáti zemích mimo Evropskou unii, přičemž 1 GB přijde na 299 korun a 5 GB na 499 korun. „S jedním balíčkem je možné procestovat během třiceti dní hned několik zemí najednou. To lze využít například během cest po Střední a Jižní Americe nebo při cestování po Balkáně,“ doplnila Kučíková.

Drahá mobilní data? Čechům to nevadí, spotřeba u nich raketově stoupá

Firma nadále jedná se svými roamingovými partnery o cenách pro své zákazníky. „Jakmile se nám podaří dojednat výhodnou cenu, pak tuto zemi zařadíme do výhodnější zóny jako například v nedávné době Kambodžu, kde se dříve datovalo 1 MB za 300 korun. Dnes s balíčkem TOP Svět Extra dostanete 1 GB za 299 korun, což je tisícinásobný objem dat,“ upřesnila Kučíková.

Sedmidenní balíčky nabízí T-Mobile a rozděluje je do tří zón. Ten nejlevnější v hodnotě 199 korun za 1 GB lze použít v zemích, jako jsou například Bosna a Hercegovina, Černá Hora, ale i třeba na Srí Lance, v USA nebo v Kanadě. Balíček za 259 korun platí třeba v Egyptě a v řadě zemí Střední a Jižní Ameriky či Maroku nebo Malajsii. Nejdražší sada za 699 korun je pak určená pro opravdovou exotiku, tedy například pro Francouzskou Polynésii, ale i pro Spojené arabské emiráty nebo Omán. „V balíčcích pokrýváme 121 států mimo EU. K dispozici jsou rovněž tři balíčky s 2 GB na 30 dní startující na 379 korunách,“ doplnila Patricie Šedivá z T-Mobilu.

Další možnosti

Čeští cestovatelé se ale v zahraničí nemusejí spoléhat jen na české operátory. Řada lidí totiž využívá služeb místních společností, které mají v mnoha případech datové balíčky určené přímo turistům. „Vždycky se mi vyplatilo koupit místní simku a využívat ji. Třeba když jsem jel do Srbska, což je země mimo Evropskou unii,“ řekl Arsen Lazarevič z portálu Ušetřeno.cz.

Na dovolené nepoužívejte hotelové wifi k peněžním operacím, varuje expert

Data lze zpravidla pořídit už na letišti, kde mají místní operátoři svoje stánky, nebo v obchodech. Navíc mnoho modelů telefonů má sloty pro dvě SIM karty, takže není potřeba jednu simku vyjímat, ale pouze druhou přidat.

Jen pro představu: například jeden z thajských operátorů nabízí kartu s 50 GB a s platností na deset dní za v přepočtu 220 korun. Stejné množství dat na 28 dní nabízí jeden turecký operátor za 270 korun.