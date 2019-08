Úředníci, knihovníci, prodavači jízdenek a vstupenek, ale například i pracovníci archivů, uklízeči či dělníci. Těm všem hrozí, že jim vezmou práci roboti a umělá inteligence. Podle vládní analýzy kvůli nim může během pěti následujících let přijít o práci 1,2 milionu zaměstnanců, do patnácti let 2,2 milionu.

Ministerstvo práce a so-ciálních věcí proto začalo připravovat „balíček“ opatření, která mají těmto lidem pomoci udržet si místo i nadále nebo alespoň si v případě propuštění brzy najít jiné. „Máme sice v tuto chvíli rekordní zaměstnanost, ale to je něco, co nebude trvat věčně. Chceme se proto připravit na to, že se hospodářská situace může zhoršit,“ konstatovala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). „Je také otázkou několika příštích let, než začne být automatizace a robotizace v českých zemích realitou a naši ekonomiku to zásadním způsobem změní,“ dodala.