Po roce platnosti slev pro seniory a studenty ve veřejné dopravě se počet cestujících ve vlacích výrazněji nezvýšil, podle dopravců jde maximálně o jednotky procent. Vliv slev si nejvíce pochvalují autobusové dopravci, slevy jim pomohly obrátit nepříznivý trend úbytku pasažérů. Vyplývá to z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Za slevy by stát podle odhadů měl zaplatit zhruba šest miliard korun za rok.

Vlakové nádraží, železnice - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného.