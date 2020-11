První zkušenosti „ze sklepa“ naznačují, že půjde o dobrý ročník pro bílá vína. Odhadují to aspoň zástupci Vinařské unie ČR, která sdružuje hlavní domácí producenty. „Zatím se to tak jeví, pro červená vína byly lepší podmínky v minulých letech. Na výsledek červených si ale musíme ještě počkat,“ říká ředitel Habánských sklepů Josef Svoboda.

U ročníků, jako je tento, je důležité, jak s vínem pracuje vinař ve sklepě v rámci takzvaného školení. Velká výzva stojí před experty na červené.

Milovníci bílého a růžovek ale mohou opatrně jásat. Obzvlášť pokud preferují voňavější odrůdy. „Budou to svěží aromatická vína. Z hlediska odrůd to letos svědčilo třeba Sauvignonům, Pálavě, Tramínům a odrůdě Müller Thurgau. A u nás to platí i pro některé Veltlíny,“ říká ředitel Znovínu Znoj-mo Pavel Vajčner.

Na aromatiku vín má mimo jiné vliv počasí v poslední fázi před sklizní. Pokud se střídají studené noci a teplejší dny, výsledná vína jsou voňavější. To se naplnilo aspoň v některých regionech. Cukernatost hroznů ale nebyla tak vysoká. Proti jiným rokům tak bude méně sladkých a přívlastkových vín, dominovat budou spíše suchá a polosuchá. „Každopádně letošní sklizeň byla pozadu o dva až tři týdny. Mnoho vinařů má ještě v listopadu část úrody ve vinohradech,“ uvedl šéf Vinařské unie a Bohemia Sektu Ondřej Beránek.

Ochutnávka svatomartinských vín letos proběhne hlavně doma. Vybírat ale bude z čeho. Vinařský fond povolil užití značky 74 vinařstvím, která dodají 312 variant bílého, růžového i červeného. Celkem půjde na trh 1,75 milionu lahví.