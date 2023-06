Rodiče, pěstouni či jiný blízký člověk mají podle zákona o zdravotních službách právo být nepřetržitě s churavějícím dítětem v nemocnici. Do šesti let jeho věku je to dokonce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Občas ale nastanou nejasnosti. Ministerští úředníci proto připravili metodický pokyn, jehož cílem je postup nemocnic sjednotit. Rodiče čeká i další změna – od příštího roku se o padesát tisíc korun zvýší rodičovský příspěvek.

Od ledna 2024 se o padesát tisíc korun zvýší rodičovský příspěvek. Kdy a jak ho čerpat už nyní? Dozvíte se v našem článku. | Foto: Shutterstock

Kdy může být v nemocnici rodič u dítěte a kdy ne?

Jak uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti), která se na přípravě nového materiálu podílela, zjednodušeně platí, že rodiče nejsou návštěva, ale patří k dětem. „Přesto někdy narážíme na překážky. Někdy jsou zcela zbytečně od dětí posíláni pryč jejich otcové nebo rodiče nemohou zůstat přes noc,” popsala problémy.

Přítomnost rodičů u dětí v nemocnici má svá pravidla. Toto právo především nemůže nepřiměřeně ztěžovat nebo znemožňovat lékařům, sestrám a dalšímu personálu poskytovat zdravotní služby dítěti či jiným pacientům.

Existují tak výjimky, kdy rodiče v nemocnici s dítětem být nemohou. Především v případě soudního rozhodnutí nebo když jsou infekční, opilí, pod vlivem drog či agresivní.

Jak metodický pokyn vznikal?

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) má přítomnost matky či otce pozitivní dopad na psychiku dítěte i rodiče. „Metodický pokyn je jakousi „kuchařkou“ pro všechny poskytovatele zdravotních služeb,“ řekl. Ministerstvo jím reaguje na podnět Kanceláře veřejného ochránce práv.

Na vzniku metodického pokynu se podíleli i lékaři a další zástupci nemocnic. „Věřím, že materiál bude velkým pomocníkem v praxi pro zdravotnické pracovníky nejen naší nemocnice,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný.

Jak se zvýší rodičovský příspěvek?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) avizoval, že od příštího roku se zvýší rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun. V současné době jeho výše činí 300 tisíc korun, počínaje lednem 2024 by narostla na 350 tisíc. Podle vládních politiků se ale vyšší suma má týkat jen rodičů dětí narozených od příštího roku.

Od loňského srpna lze o příspěvek žádat nejen osobně na příslušné pobočce Úřadu práce, ale také on-line. Bez návštěvy úřadu rodiče také každé tři měsíce mohou změnit jeho měsíční výši. Podle toho, jak jim to aktuálně vyhovuje. „Částku si rodič může upravit třeba tehdy, když se rozhodne nastoupit do práce,“ nastínil Jurečka. Celkovou částku musí matka či otec vyčerpat do čtyř let dítěte.

Jak může rodič příspěvek čerpat nyní?

V případě, že rodič měl před narozením dítěte malé příjmy, může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. Ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně až do třicetinásobku denního vyměřovacího základu. Maximálně ale 47 700 korun. V případě vícerčat je celková suma, kterou rodič musí do čtyř let věku dítěte vyčerpat, 450 tisíc korun, přičemž maximální měsíční částka na 1,5násobek.