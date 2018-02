Rodiče chtějí dát dětem do života 310 tisíc, nejčastěji ve stavebním spoření

Stavební spoření bylo zejména díky státní podpoře jediným zabezpečeným finančním nástrojem, který porazil inflaci. Také proto je mezi rodiči stále nejoblíbenějším prostředkem pro tvorbu finančního polštáře na start dětí do života. Čeští rodiče spoří dětem nejčastěji tisícovku měsíčně.

Ilustrační fotoFoto: Isifa

Na to zajistit své potomky, aby se mohli v pravý čas osamostatnit, myslí podle průzkumu agentury SC&C drtivá většina dotázaných rodičů. Každý desátý rodič by přitom svoji ratolest do života rád vybavil částkou přesahující půl milionu korun.

V průměru by čeští rodiče svým dětem do pomyslného ranečku nejraději přibalili 310 tisíc korun, nejčastějším obnosem je však pouze 200 tisíc. S tím, že si mladí už nějak poradí i bez finanční pomoci od rodičů, počítá pouze každý dvacátý rodič.

Pokud rodiče dětem spoří, nejčastěji dávají stranou částku tisíc korun měsíčně. Nejvyšší sumy přirozeně spoří rodiče s čistým měsíčním příjmem nad 30 tisíc korun a lidé žijící v Praze.

Jako nejčastější formu spoření pro děti uvedlo 56 procent dotazovaných stavební spoření, zatímco na spořicí účet v bance či investiční životní spoření svým dětem odkládá jen 21, respektive 17 procent rodičů. Podíl spoření ve formě terminovaných vkladů, podílových fondů a dalších bankovních produktů činí jen jednotky procent.

„Podíl dětských smluv se nám meziročně zvýšil o čtyři procenta,“ pochválil odpovědnost rodičů, předseda představenstva stavební spořitelny Raiffeisen Jan Jeníček.

Stavební spoření láká zejména díky státní podpoře. Vloni klientům připsalo čistý výnos až 3,2 procenta. Mezi zabezpečenými spořicími produkty je to suverénně nejvíce. Podle studie Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) žádný další bezpečný spořicí produkt inflaci, která vloni činila 2,5 procenta, neporazil.

Průměrný výnos spořicích účtů v České republice nedosáhl ani půl procenta, přičemž u nejlepších bank dosahuje jednoho procenta při splnění různých podmínek. O trochu lepší je výnosnost českých státních dluhopisů – ta sice v průběhu roku rostla, nicméně nestačilo to na více než 1,5procentní zhodnocení. Hluboko pod úrovní inflace skončily i penzijní fondy. Podle dosud známých dat si žádný nepřipsal vyšší výnos než jedno procento. Inflaci tak vloni překonaly pouze rizikovější akciové fondy.

„Hlavní výhodou stavebního spoření je jeho stabilita a odolnost vůči vnějším vlivům,“ zdůraznil přednosti tradičního nástroje místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier. Dodal, že výnos ze stavebního spoření i inflace budou letos podobné jako vloni. „Finanční instituce v České republice mají dostatek kapitálu, nebudou tak nuceny zvyšovat úrokové sazby na spoření za každou cenu,“ uzavřel Maier.