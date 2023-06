Změna u rodičovské: Doba čerpání se zkrátí ze čtyř na tři roky, řekl Jurečka

ČTK

Maximální doba čerpání rodičovského příspěvku by se mohla zkrátit ze čtyř let na tři roky. Rodiče ale budou moci s potomkem dál zůstávat doma na rodičovské do jeho čtyř let. Serveru iDNES.cz to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se na tom dohodla koalice. Vládní politici už dřív uvedli, že mají shodu na navýšení příspěvku. Mluví se o přidání 50 tisíc k nynějším 300 tisícům korun, a to od ledna. Dohoda ale není na tom, kdo všechno by měl mít na zvýšenou částku nárok.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock