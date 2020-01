Nespravedlivá a diskriminační. Lidovci podají kvůli rodičovské ústavní stížnost

Lidovci napadnou u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku, návrh plánují podat do konce ledna. Podle vedení strany je navýšení rodičovské diskriminační, protože se netýká rodin s dětmi do čtyř let, které už dávku vyčerpaly.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Považujeme za nepatřičné, že je tady vytvořena nová kategorie rodičů, kteří na navýšení rodičovského příspěvku nárok nemají,“ vysvětlil šéf lidovců Marek Výborný, který zdůraznil, že vláda nemůže měnit pravidla v průběhu hry. „Je to nespravedlnost a trestání ze strany státu,“ dodal. Chcete vyšší rodičovskou? Zažádejte o to Úřad práce Přečíst článek › Rodičovský příspěvek se od 1. ledna zvýšil z dřívějších 220 na současných 300 tisíc korun. Kromě nových příjemců na něj přitom dosáhnou i stávající rodiče, kteří na přelomu roku příspěvek pobírali. Rodiče dětí, jimž na začátku roku byly méně než čtyři roky, ale kteří státní příspěvek vybrali ještě před jeho navýšením, ovšem na více peněz nedosáhnou. Narušení práva na pomoc státu Podle advokáta Ondřeje Stravy, který stížnost připravoval, narušuje schválená novela zákona o rodičovském příspěvku právo na pomoc státu při rodičovství. „Zasahuje do něj způsobem, jež je diskriminační,“ uvedl Strava, jenž společně s lidovci vystoupil na tiskové konferenci. Poslanci rozhodli. Vyšší rodičovský příspěvek dostane jen část rodin Přečíst článek › Ústavní stížnost může podat skupina 17 senátorů, klub lidovců a nezávislých má však pouze patnáct členů. Lidovci proto hledají podporu u ODS či hnutí STAN, senátoři mohou své podpisy připojit v průběhu následujících dní. Lidovci předpokládají, že stížnost se k Ústavnímu soudu dostane koncem ledna.

