Rodičovskou zkrátit, příspěvek zvýšit. Je to řešení? Fiala dnes odpoví v debatě

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka prosazuje zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 350 tisíc. Má podporu ostatních koaličních stran kromě ODS. Jak to bude vláda řešit? Moderátorka Kateřina Perknerová probere téma v pravidelné čtvrteční on-line debatě s premiérem Petrem Fialou. Chcete vědět, jak to s rodičovským příspěvkem bude? Co se vše dohodlo během desetidenní cesty premiéra po Asii? Živý přenos sledujte již dnes od 10:30.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník